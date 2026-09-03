ЦСКА 1948 търси най-добрия млад художник

ЦСКА 1948 обяви интересна инициатива за деца. Всички малчугани до 12 години могат да нарисуват любимия си футболист на “червените” и да изпратят своите произведения на клубния имейл. Победителят ще получи суитшърт, тетрадка и химикалка на тима.

От ЦСКА 1948 определиха мача с Левски като "Вечното дерби"

Ето какво пишат от ЦСКА 1948:

ПЪРВИЯТ УЧЕБЕН ДЕН НАБЛИЖАВА, А НИЕ ТЪРСИМ НАЙ-ДОБРИЯ МЛАД ХУДОЖНИК!

Деца до 12 години могат да ни изпратят своя рисунка на любим футболист на ЦСКА!

От днес до 11 септември очакваме вашите рисунки:

На e-mail: cska@cska1948.bg

Или като коментар под този пост.

Към всяка рисунка добавете името и възрастта на детето.

От всички получени рисунки ще бъдат подбрани най-добрите, а след това всички фенове на ЦСКА ще могат да гласуват за своя фаворит и да изберат победителя!

Победителят ще спечели суитшърт, тетрадка и химикалка на ЦСКА!

Време е за рисуване. Покажете ни ЦСКА през очите на най-малките армейци!

Официални правила:

https://shorturl.at/2LV61

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