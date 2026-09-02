ЦСКА 1948 привлича бразилски нападател

Бразилският нападател Брандао ще подсили ЦСКА 1948, съобщава журналистът Лукас Росафа. В момента 22-годишният офанзивен футболист играе под наем в тима на Понте Прета в бразилската Серия В, но е поискал преотстъпването да бъде прекратено, тъй като е получил три оферти.

CSKA 1948 encaminha contratação de Brandão, de saída da Ponte Preta.



Centroavante recebe oferta da Bulgária e solicita desligamento à Macaca.



Então emprestado pelo Coritiba, atacante fecha passagem pela Alvinegra com três gols e uma assistência em 17 jogos.



📷: Marcos Ribolli pic.twitter.com/qZcNwO18od — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) September 1, 2026

"Брандао е поискал да бъде освободен от ангажимент и да продължи кариерата си в Европа, като от всичките предложения, най-добро е това от ЦСКА 1948. Предстои да се разбере как двата клуба ще оформят преминаването", пише още журналистът.

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Висок 191 см, макар и в доста млада възраст, играчът има опит в Европа с португалския Фелгейраш, а също така и мачове в уругвайския Данубио. През този сезон във всички турнири за Понте Прета има 17 мача, 3 гола и 1 асистенция.

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