Генчев: Щеше да е пагубно да изпуснем победата

Наставникът на Ботев (Пловдив) Станислав Генчев поздрави тима си след успеха с 3:2 над Арда, но отчете, че играчите му са се отпуснали сериозно при резултат 3:0.

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„Щом сме победили, всички сме изключително доволни. Прекъснахме серия от загуби. Арда е много класен отбор и неслучайно се намира напред в класирането. Искам да поздравя футболистите за отношението им към мача, с изключение на някои грешки. Благодаря и на феновете, които дойдоха в работен ден. Дани Наумов спаси две невероятни положения. Мачът можеше да отиде в друга посока. След 15-ата минута до 73-ата минута бяхме по-добри. Най-хубавото е, че излизаме победители, защото щеше да е пагубно за нас да пропуснем победата“.

„Отпуснахме се. Не можем да спрем да играем при 3:0. Това отпускане даде инициативата в отбора на Арда. Само в един мач не сме допуснали гол. Един отбор с класа трябва да е много по-стабилен в играта си в защита. В атака се справяме добре. Другата седмица ни предстои специален мач за нас и цял Пловдив. Трябва да направим всичко възможно да спечелим този мач. Постоянството идва след победи. В дербито няма никакъв фаворит“.

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