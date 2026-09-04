Ботев (Пд) официално представи Шопов

Ботев (Пловдив) официално представи Станислав Шопов като свое ново попълнение. Още вчера “канарчетата” загатнаха за трансфера с няколко постове в социалните мрежи. Халфът е 11-ият нов футболист, който подсилва Ботев това лято.

Арда гони пета поредна победа, а Ботев (Пд) ще иска да прекъсне негативната си серия

Ето какво пишат от клуба:

Ботев Пловдив осъществи силен входящ трансфер. Юношата на клуба Станислав Шопов е попълнение №11 в лятната селекция на „канарчетата“.

Офанзивният футболист се завръща в „жълто-черния“ клуб като преотстъпен до края на настоящия сезон, с опция за откупуване от хърватския Осиек.

Ботев Пловдив се пребори с конкуренцията на няколко европейски клуба за подписа на 24-годишния футболист, като решаващо се оказа желанието на пловдивчанина да се завърне у дома.

Станислав Шопов е сред най-изявените футболисти, продукт на „жълто-черната“ школа. Пловдивчанинът е роден на 23 февруари 2002 година и е преминал през всички формации на академията на най-стария български футболен клуб.

С екипа на представителния отбор на „канарчетата“ Шопов има 45 мача. В България е носил и екипа на ЦСКА, като за „армейците“ записва 106 мача. В Хърватия изиграва 14 мача за Осиек.

Станислав Шопов има 8 мача за мъжкия национален отбор на България и 19 мача за младежкия национален отбор на страната.

Попълнение №11 в лятната селекция на Ботев Пловдив ще носи фланелката с №11 в най-стария български футболен клуб.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google