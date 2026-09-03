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Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

  • 3 сеп 2026 | 22:48
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Ботев (Пд) си върна още един от любимците на феновете

Ботев (Пловдив) привлече национала Станислав Шопов. Офанзивният халф се завръща в родния си клуб след пауза от шест години.

Вчера финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов попита феновете с публикация в социалните мрежи дали искат Шопов отново да облече жълто-черния екип, а тази вечер в официалните канали на Ботев се появиха още подсказки за завръщането на 24-годишния техничар.

Първата публикация гласеше: "Пловдивско. Жълто-черно. Наше.", а втората предстаавляваше снимка на Шопов в гръб на стадиона на Ботев и текст: „Сърцето винаги знае къде е домът“.

Станислав Шопов е юноша на пловдивчани, а през 2020 година беше продаден на Хееренвеен. Две години по-късно той подписа с ЦСКА и се превърна в един от основните футболисти на "червените". Миналото лято халфът отказа да удължи договора си и премина със свободен трансфер в Осиек. В края на 2025 година той получи тежка контузия и пропусна остатъка от сезона.

Преди началото на настоящия сезон Ботев си върна и друг свой юноша - Димитър Тонев.

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