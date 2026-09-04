Сами Цонов: Надявам се да вкарвам повече голове

Героят за Ботев Пловдив днес – Самуил Цонов похвали тима си след успеха с 3:2 над Арда. Младокът отбеляза два гола за „канарчетата“.

„Влязохме много добре в мача. Имахме няколко чисти положения и успяхме да се разпишем. Целият отбор се прегрупирахме и успяхме да удържим на натиска в началото. След първия гол стана по-лесно. Не съм си поставял цел, но се надявам да вкарам повече. Арда са един много добър отбор. Предстои ни дерби в неделя. Надявам се да бием“.

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