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  3. Сами Цонов: Надявам се да вкарвам повече голове

Сами Цонов: Надявам се да вкарвам повече голове

  • 4 сеп 2026 | 23:18
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Героят за Ботев Пловдив днес – Самуил Цонов похвали тима си след успеха с 3:2 над Арда. Младокът отбеляза два гола за „канарчетата“.

„Влязохме много добре в мача. Имахме няколко чисти положения и успяхме да се разпишем. Целият отбор се прегрупирахме и успяхме да удържим на натиска в началото. След първия гол стана по-лесно. Не съм си поставял цел, но се надявам да вкарам повече. Арда са един много добър отбор. Предстои ни дерби в неделя. Надявам се да бием“.

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