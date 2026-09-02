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  3. Ботев (Пд) отнесе най-голяма глоба

Ботев (Пд) отнесе най-голяма глоба

  • 2 сеп 2026 | 14:38
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Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз обяви глобите и наказанията след мачовете от 7-ия кръг в efbet Лига. Най-голямата санкция е за Ботев (Пловдив), който ще трябва да плати 2590 евро заради поведението на своите привърженици в дербито срещу Левски на "Колежа".

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

"За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Славия" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За издигане на плакат с нецензурно съдържание, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Г от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За възпламеняване на бомбички, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. Б от ДП /2026/2027/, ДК наказва  ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За закъснение от началото на второто полувреме на срещата, на основание чл.37, ал.1, т. 9, б. А от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 520 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Христо Ботев” гр. Пловдив съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Спартак" гр. Варна с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

ДК задължава ПФК „Лудогорец” гр. Разград да възстанови щетите на стадион „Спартак” гр. Варна съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2026/2027/.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 1030 евро.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 155 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 775 евро.

За хвърлен предмет, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/ – ДК наказва  ФК "Дунав" гр. Русе с имуществена санкция в размер на 260 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Враца с имуществена санкция в размер на 775 евро".

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