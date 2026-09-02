Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. След само седем кръга - ето кой е първият футболист през този сезон, който натрупа пет жълти картона

След само седем кръга - ето кой е първият футболист през този сезон, който натрупа пет жълти картона

  • 2 сеп 2026 | 16:14
  • 772
  • 0

Централният бранител на Септември (София) Себастиан Уейд се превърна в първия футболист през този сезон, който натрупа 5 жълти картона и бе наказан от Съдийската комисия към БФС. Това стана след изиграването на едва 7 мача от efbet Лига.

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”
Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Испанецът няма нито една пропусната минута от старта на сезона, като следващият мач с Ботев (Враца) ще е първият, в който той няма да вземе участие. Септември и врачани излизат един срещу друг в петък (4 септември) от 19:00 часа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Костадин Ангелов застава начело на Академик (София)

Костадин Ангелов застава начело на Академик (София)

  • 2 сеп 2026 | 10:17
  • 2238
  • 7
Славия среща феновете с Чавдар Янков

Славия среща феновете с Чавдар Янков

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 1831
  • 0
Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

Синът на Гунди с остра критика към новия спонсор на Левски

  • 2 сеп 2026 | 10:09
  • 7564
  • 23
Пирин си върна защитник

Пирин си върна защитник

  • 2 сеп 2026 | 10:07
  • 3247
  • 0
Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

  • 2 сеп 2026 | 10:00
  • 15198
  • 54
ЦСКА 1948 праща свой талант да трупа опит във Втора лига

ЦСКА 1948 праща свой талант да трупа опит във Втора лига

  • 2 сеп 2026 | 09:53
  • 3064
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 1829
  • 1
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 5467
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 9888
  • 20
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 6196
  • 10
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 21270
  • 121
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 2 сеп 2026 | 17:00
  • 9154
  • 4