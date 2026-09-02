След само седем кръга - ето кой е първият футболист през този сезон, който натрупа пет жълти картона

Централният бранител на Септември (София) Себастиан Уейд се превърна в първия футболист през този сезон, който натрупа 5 жълти картона и бе наказан от Съдийската комисия към БФС. Това стана след изиграването на едва 7 мача от efbet Лига.

Славия и Септември поделиха по една точка в “Овча Купел”

Испанецът няма нито една пропусната минута от старта на сезона, като следващият мач с Ботев (Враца) ще е първият, в който той няма да вземе участие. Септември и врачани излизат един срещу друг в петък (4 септември) от 19:00 часа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google