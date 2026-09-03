Никола Цолов: С колата от Формула 1 свикнах по-лесно

Лидерът в класирането във Формула 2 Никола Цолов коментира в началото на състезателния уикенд за Гран При на Италия на „Монца“. Българския лъв разказа впечатленията си от теста с болид на Рейсинг Булс на „Имола“ миналата седмица.

„Нямам търпение да започне отново сезона - заяви на „Монца“ пред Диема Спорт 3. - Готов съм, свеж, чувствам, че съм в отлична форма.

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„Що се отнася до теста с болида от Формула 1, още не мога да го опиша с думи, но това е нещо, което преследвам от първия ден, в който карам - да карам кола от Формула 1 и да се състезавам във Формула 1.

„Формула 1 е много по-различно нещо от всичко, нищо не може да се доближи до колата от Формула 1. Има много повече сцепление, ефектът на аеродинамиката се усеща в бързите завои, аз свикнах бързо, още във втората сесия, след 5-6 обиколки успях да си пасна с колата.

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„Физическата подготовка е ключова за доброто представяне, в колата от Формула 1 натоварването на врата е много голямо, навъртях 700 километра за един ден, сам се впечатлих от себе си, досега не съм правил нещо подобно във Формула 2.

„В отбора бяха много много щастливи от това как мина тестът, аз - също. В края на деня получих възможност да карам 6 обиколки с пълната мощност на задвижващата система, да усетя пълните възможности на колата като в квалификационна обиколка. Пистата беше много топла, затова и много бавна, но сравнявахме с времената от първата свободна тренировка миналата година и видяхме много позитивни неща.

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„Трябва да отбележа аеродинамичното сцепление на колата от Формула 1, притискането от пода е много силно, в бързите завои и на влизане в тях при висока скорост - допълни Никола. - Формула 1 иска по-плавно каране, на мен това ми допада. Във Формула 2 може да си агресивен с волана и в повечето случаи е по-добре.

„Много сцепление на бордюрите, на излизането докосвам чакъла, сцеплението изобщо не се променя. Ако сгрешиш, не се отразява много на сцеплението и поведението на колата. Във Формула 2 - правиш грешка и лесно се завърташ.

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„Цялата сутрин подобрявах представянето си, но малко преди обед вече бях напълно уверен в колата и това, което мога да направя с нея.

„В автомобила от Формула 1 всичко става много бързо, трябваше ми малко адаптация, „Имола“ е много трудна писта, трябва да променяш много неща по волана докато мислиш за следващия завой как да го мислиш най-бързо. В една квалификационна обиколка се налагаше да променям няколко неща по волана за същото разстояние. Диференциал, баланс на спирачките и други неща - бутони, които променят по няколко функции.

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„Разликата с Формула 2 е голяма, в бавните завои Формула 1 няма много сцепление, аеродинамиката не работи и колата е близо до тази от Формула 2, но по-лесна за хващане, ако стане нещо. Ако колата от Формула 2 се отсече и загуби сцепление, много трудно я връщаш. Във Формула 1 губиш много време като стане нещо такова. В среднобързите и бързите завои обаче болидът от Формула 1 се чувства много по-добре, тя е залепена за земята и като прескочиш лимита, започнат да се пързалят предните гуми, Формула 2 мърда много и лесно се изпуска.

Накратко, беше ми с една идея по-лесно да свикна с колата от Формула 1 в сравнение с тази от Формула 2, като Формула 2 си остава най-трудният автомобил, който съм карал. Във Формула 1 това, което ти идва като инстинкт е най-бързият начин да минеш през завоите.“

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Снимки: Gettyimages