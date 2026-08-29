Съперник на Никола Цолов също с тест на болид от Формула 1

Хаас завърши последния си тест с болид от предходен сезон (TPC), в който участие взеха Рио Хиракава, Леонардо Форнароли и Рафаел Камара. Това се случва на фона на засилващия се фокус върху избора на пилоти на отбора за сезон 2027 във Формула 1.

След края на лятната пауза пазарът на пилоти за 2027 набра скорост, а Хаас е един от малкото отбори, които все още не са обявили официално състава си за следващия сезон.

Informações sobre tempos de volta registrados na sexta-feira em Portimão:



Oliver Bearman 1:18.082



Rafael Câmara - 1:18.587,



Leonardo Fornaroli - 1:19.270



Ryo Hirakawa - 1:20.043https://t.co/sMWMWL9kk4 https://t.co/3KyZX9TBKd — Fórmula BR (@Formulabr77) August 29, 2026

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Докато Оливър Беърман изглежда сигурен за мястото си в тима и през 2027, вниманието е насочено към позицията на Естебан Окон, като от Хаас не крият намерението си да оценят всички налични варианти.

Българския лъв е начело в класирането във Формула 2 със 167 точки, а Камара е трети с 22 по-малко от него.

Американският отбор току-що приключи тридневен TPC тест на „Портимао“, където резервният пилот Хиракава кара заедно с шампиона във Формула 2 за 2025 и развойният пилот на Макларън – Форнароли, както и с настоящия претендент за титлата във Ф2 и младши пилот на Ферари – Камара. Всеки от тях кара болида VF-25 – колата на Хаас за 2025 - на португалското трасе между 26 и 28 август.

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Това е продължение на подобен TPC тест, който Хаас проведе през миналия месец на „Фуджи“, когато даде възможност на подкрепяните от Тойота пилоти Шо Цубой и Нирей Фукузуми.

Въпреки че не беше разкрита повече информация за теста в „Портимао“, стана ясно, че той е част от по-широкия план на Хаас да оцени всички заинтересовани пилоти, преди да вземе окончателно решение за състава си за 2027 г.

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„Мисля, че е наистина добре, че други хора проявяват интерес към нас", заяви шефът на Хаас Аяо Комацу по време на Гран при на Нидерландия миналия уикенд.

„В момента не се представяме толкова добре. Не можем да се борим за точки, но мисля, че е хубаво, че други хора виждат потенциала в нас. В рамките на ограниченията, с които се борим, ние се опитваме да подобрим отбора. Приемаме като комплимент факта, че други пилоти се интересуват от нас.“

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Комацу подчерта, че непосредственият му фокус е върху краткосрочните цели за максимизиране на представянето както на болида, така и на пилотите през 2026, което показва, че Хаас няма да бърза с решението за бъдещата си пилотска двойка.

В кратката си история във Формула 1 Хаас често е бил един от последните отбори, които обявяват пилотите си за следващия сезон, така че подобен график не е нереалистичен, като се има предвид относително стабилните състави на другите места на стартовата решетка за 2027 г.

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„Не бързаме - каза Комацу в Зандвоорт. - Фокусирани сме върху нашите двама пилоти, Оли и Естебан, и се опитваме да извлечем най-доброто от тях. Пред тях стои трудно предизвикателство, нали? Знаете на какво са способни.“

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Снимки: Gettyimages