Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Капитанът на баскетболния Левски Златин Георгиев-Голди прекрати своята кариера, научи Sportal.bg. Една от най-разпознаваемите фигури в родния баскетбол за последните 25 години има седем купи на България, две Суперкупи на България, както и трофей от Балканската лига. През изминалата кампания Голди премина границата от 500 отбелязани тройки в Sesame НБЛ. В началото на миналия сезон, той излезе и начело във вечната класация на първенството по общ коефициент на полезност. 41-годишният столичанин, който е юноша на "сините", игра за родния си клуб от 2002-ра до 2013-та година, както и от 2022-ра до този месец.

Между двата си периода в Левски за девет години бе част от Рилски спортист, където последните два сезона беше капитан и спечели три национални купи и една Суперкупа на България. През 2024-а година Георгиев изигра един мач с екипа на Спартак (Плевен), но веднага пожела да се върне в родния му клуб, за да му помогне в тежкия период, които има клуба през последните години. Бившият национал, който бе част от селекцията на България за ЕвроБаскет 2011 година в Литва, има и редица сребърни и бронзови отличия от първенството и Балканската лига.

Голди, който е син на легендата родния баскетбол Петкана Макавеева и брат на бившия капитан на България и Левски Стефан Георгиев-Торо, поднови договора си с Левски преди месец за още един сезон, но след няколко тренировки през този сезон взе решението, че повече няма да бъде професионален състезател.

"Баскетболът е моя живот, но мисля, че дойде времето да се оттегля. Обичам Левски, обичам играта, но всяка начало има край. Започнах тренировки, но виждам, че силата и мотивацията ми вече не са това, което аз смятам, че е необходимо, за да бъдеш на нивото, което трябва. Пожелавам успех на клуба. Още не знам с какво ще се занимавам, тъй като взех решение да спра без да имам планове, но със сигурност няма да съм далеч от любимата игра. Оставам фен на Левски и националния отбор, като вярвам, че предстоят по-добри дни за родния баскетбол", сподели Голди през Sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google