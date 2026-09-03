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Славия продаде нападател в Австрия

  • 3 сеп 2026 | 15:59
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Историческият австрийски клуб Вакер (Инсбрук) е отборът, на който Славия е продала нападателя си Янис Гермуш, стана ясно при представянето на футболиста в новия му тим.

Вчера преди мача на Славия с Левски собственикът на „белия“ клуб Венцеслав Стефанов призна за трансфера и каза, че „са се разделили срещу малка сума", но не назова името на следващия тим на алжирския футболист.

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25-годишният Гермуш е с доста сериозен опит в българския футбол, като пристига в Крумовград през 2024-а година от гръцкия Ираклис (Солун), а също така е носил екипите на Хебър (Пазарджик) и за последно на Славия.

Вакер (Инсбрук) е петкратен шампион на Австрия, за последно през далечната вече 1977-а година. В началото на новия век има проблеми и минава през фалит, а за последно играеше в Регоанална лига-Запад, която спечели и се изкачи във второто ниво на австрийския футбол

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