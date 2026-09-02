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Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от обрата и победата с 2:1 при визитата на Славия. Специалистът е на мнение, че успехът не е дошъл никак лесно, а и принудителните смени са оказали влияние, но все пак похвали представянето на играчите си.

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“Важни три точки. Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Нашите играчи показаха разбиране на важността и тежестта на двубоя. В началото започнахме добре, но принудителните смени промениха плана и нарушиха ритъма. На почивката говорихме с играчите, че трябва да преповторим първите минути на мача. Играчите го разбраха, но допуснахме една грешка, от която съперникът се възползва. След това не бе лесно, но играчите показаха характер и класа. Феновете отново бяха невероятни и ни дадоха енергия”, каза Веласкес.

“Все още не знаем какво е положението с контузиите. Надяваме се, че при Мехди няма да е тежко положението. При Никола ситуацията е по-сложна. Той вече е в болница и ще видим колко време ще се възстановява”.

“Искаме да сме част от всички надпревари на добро ниво. Обръщаме на много детайли, за да бъдем на добро ниво, но представянето на играчите е невероятно. Седем поредни победи в първенството и толкова мачове в Европа. Наистина съм горд”, завърши Веласкес.

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