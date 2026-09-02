Око-Флекс обясни как е решил да мине цялата защита на Славия, за да вкара

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс бе доволен от победата с 2:1 при визитата на Славия. Ирландецът отбеляза изравнителното попадение с отличен рейд покрай защитата на “белите”.

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“Славия е много труден съперник. Понякога в подобни срещи ни трябва повече време, за да намерим верните решения. Натрупахме много мачове от началото, но това не е извинение, търсим винаги победата. В атаките опитваме различни неща и при моя гол използвах инстинкта си, за да преодолея защитниците”, каза Око-Флекс.

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