Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Око-Флекс обясни как е решил да мине цялата защита на Славия, за да вкара

Око-Флекс обясни как е решил да мине цялата защита на Славия, за да вкара

  • 2 сеп 2026 | 22:07
  • 4247
  • 10

Крилото на Левски Армстронг Око-Флекс бе доволен от победата с 2:1 при визитата на Славия. Ирландецът отбеляза изравнителното попадение с отличен рейд покрай защитата на “белите”.

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол
Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

“Славия е много труден съперник. Понякога в подобни срещи ни трябва повече време, за да намерим верните решения. Натрупахме много мачове от началото, но това не е извинение, търсим винаги победата. В атаките опитваме различни неща и при моя гол използвах инстинкта си, за да преодолея защитниците”, каза Око-Флекс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 4214
  • 18
Достанич: Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът

Достанич: Мисля, че заслужавахме равен, но това е футболът

  • 2 сеп 2026 | 22:14
  • 1224
  • 2
Боримиров: От вас разбирам за румънския нападател

Боримиров: От вас разбирам за румънския нападател

  • 2 сеп 2026 | 22:10
  • 1877
  • 0
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 18324
  • 20
Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 139252
  • 440
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 15699
  • 54
Виж всички

Водещи Новини

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

Левски показа характер, за да превъзмогне две контузии и да направи обрат срещу Славия! Око-Флекс с феноменален гол

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 139252
  • 440
ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

ЦСКА привлече досегашен играч на Лудогорец

  • 2 сеп 2026 | 21:56
  • 18324
  • 20
Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

Веласкес: Представянето на играчите е невероятно

  • 2 сеп 2026 | 22:24
  • 4214
  • 18
Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

Екшън по трибуните: феновете на Славия къртят и мятат седалки

  • 2 сеп 2026 | 21:51
  • 15699
  • 54
Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

Пирин не заслужава това! "Орлетата" се превръщат в "боксовата круша" на групата

  • 2 сеп 2026 | 20:56
  • 19830
  • 17
Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

Оснабрюк 1:2 Байерн, пълен обрат за баварците

  • 2 сеп 2026 | 21:45
  • 6849
  • 0