Хичо: Не е добра идея да се сменя името на стадиона на Левски

Бившият играч на Левски Николай Димитров смята, че не е добра идея да се сменя името на стадион “Георги Аспарухов”, каквато идея бе подхвърлена по време на пресконференция преди ден. Хичо е на мнение, че това не би било прието добре от синята общественост.

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“Аз смятам, че като фен и бивш футболист не би било прието добре, ако се смени името на стадион “Георги Аспарухов”. Мисля, че е имало някакъв друг контекст. Много се надявам да е имало нещо друг предвид”.

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