Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Българският талант в редиците на Милан Валери Владимиров беше картотекиран за предстоящото участие на гранда в основната фаза на Лига Европа, където на “росонерите” предстои гостуване в София на Левски на 21 януари. 18-годишният защитник попадна сред играчите от списък “Б”, в който влизат млади футболисти. Така Владимиров може да бъде използван, ако треньорът Рубен Аморим прецени. Отделно нашенецът е картотекиран и за мачовете от Серия “А”.

По правило за евротурнирите всеки клуб заявява списък “А” от максимум 25 имена. УЕФА обаче дава възможност на отборите да регистрират и младоци в списък “Б”, на които после да разчитат за двубоите, без да трябва да маха някой от тези от списък “А”.

Владимиров е в списък “Б” с други набиращи популярност млади играчи на Милан като Давиде Бартезаги и Франческо Камарда.

🚨📋 AC Milan’s Europa League squad has been REVEALED ahead of tonight’s 23:59 UEFA deadline.



GK: Maignan, P. Terracciano



DEF: Gila, Gabbia, De Winter, Pavlović, Tomori, Diawara, Estupiñán, F. Terracciano



MID: Modrić, Rabiot, Jashari, Musah, Chukwueze, Moreira, Loftus-Cheek,… pic.twitter.com/YxlxOEwBDl — Milan Wire (@MilanWireX) September 2, 2026

Аморим разчиташе на българския талант в контролите и засега изглежда, че ще продължи да го прави, защото той не беше преотстъпен в друг клуб.

В основната фаза на Лига Европа, освен срещу Левски, Милан ще се изправи срещу Бенфика, Ред Бул Залцбург, Борнемут, Ференцварош, Олимпиакос, Съндърланд и Арарат-Армения.

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