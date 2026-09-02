Много неприятно първо полувреме за Левски на "Овча Купел"

Слушай на живо: Славия - ПФК Левски

Първата част на най-старото столично между Славия и Левски завърши с две доста неприятни ситуации за “сините”. Двама от титулярите в срещата бяха заменени принудително. Мехди Мубарик и Никола Серафимов получиха травми и трябваше да напуснат играта предварително. На тяхно място влязоха Кристиан Макун и Марко Груич.

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Полузащитникът получи разтежение в задната част на бедрото, докато бранителят падна лошо на ръката си при единоборство с играч на домакините и трябваше китката му да бе шинирана.

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