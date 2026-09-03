Капитанът на Рейнджърс ще продължи кариерата си в Израел

Дългогодишният капитан на шотландския гранд Рейнджърс – Джеймс Тавърниър, е напът да финализира преминаването си в израелския Макаби Тел Авив. Според информация на британски медии, защитникът вече е преминал успешно медицинските прегледи.

Очаква се 34-годишният футболист да подпише договор за един сезон, който ще включва и опция за удължаване с още една година. В Макаби Тавърниър ще работи под ръководството на своя бивш съотборник от Рейнджърс Кени Милър, който в момента е старши треньор на тима.

Тавърниър, който е роден в Брадфорд, беше ключова фигура за Рейнджърс в периода между 2015 и 2026 г. Отборът от Тел Авив пък е познат на българската публика, след като през август се изправи срещу ЦСКА София в третия квалификационен кръг на Лига Европа, където „червените“ триумфираха с общ резултат 4:3.

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Снимки: Gettyimages