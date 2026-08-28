Дербитата между Селтик и Рейнджърс за Купата на Шотландия ще се играят пред празни трибуни

Двата гранда на шотландския футбол - Селтик и Рейнджърс, ще изиграят следващите си домакински срещи от турнира за Купата на Шотландия при закрити врати. Санкцията е наложена заради безредиците с участието на фенове след четвъртфинала между двата отбора на „Айброкс“ през март.

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След драматичната победа на Селтик с 4:2 след изпълнение на дузпи привърженици, някои от които с маски, нахлуха на терена и хвърляха сигнални ракети. За този двубой „детелините“ бяха получили пълния си капацитет от 7500 билета за гостуващи фенове за първи път от осем години.

В официално изявление Шотландската футболна асоциация обяви, че освен мачовете пред празни трибуни, двата клуба ще трябва да изплатят и обезщетение в размер на 100 000 британски лири на следващите си съперници в турнира. Предвидена е и условна санкция за втори мач при закрити врати, която ще бъде активирана при нови провинения в мачове за Купата до края на сезон 2027/2028.

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От Селтик изразиха шока си от „непропорционалното наказание за сравнително малко нахлуване от страна на привържениците на тима в момент на емоция и празненство“. От клуба заявиха, че обмислят следващите си действия.

„Нашият клуб никога не е защитавал феновете, влизащи на терена, а и многократно сме предприемали действия, когато това се случи. Но разбираме ролята, която емоциите играят във футбола, като очаквахме контекстът и разликата в поведението да бъдат взети предвид от комисията“, се казва в позицията на Селтик.

Клубът също така подчерта, че не е бил домакин на въпросния мач и съответно не е носил отговорност за сигурността на стадиона.

Независим доклад, публикуван миналия месец, констатира пропуски в организацията и от двата клуба, като отправи критики и към Шотландската футболна асоциация за недостатъчно твърда позиция при справянето с подобни инциденти.

Селтик и Рейнджърс ще започнат участието си в турнира от четвъртия кръг през януари.

Новината за санкциите идва след тежка седмица за двата отбора в европейските клубни турнири. Селтик пропиля аванс от 4:0 и отпадна от Шампионската лига след общ резултат 4:5 срещу австрийския ЛАСК, продължавайки в Лига Европа. Рейнджърс пък напусна изцяло европейската сцена, след като загуби плейофа за влизане в Лигата на конференциите от чешкия Яблонец с 3:4 след дузпи.

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