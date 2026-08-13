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Слабият старт на сезона на Рейнджърс продължи с отпадане от Лига Европа

  • 13 авг 2026 | 23:55
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Слабият старт на сезона на Рейнджърс продължи с отпадане от Лига Европа

Рейнджърс продължи да разочарова феновете си. Шотландският гранд няма победа от началото на сезона и днес това означаваше отпадане от Лига Европа. "Сините" завърши 1:1 в реванша срещу Ягелония, но бе загубил първия мач с 1:2 и поляците продължават напред с общ резултат 3:2.

Срещата започна на високо темпо, като гостит епърви бяха по-близо до гола. Рейнджърс обаче поведе в 19-ата минута, когато Лорънс Шанкленд се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Кобаяши в наказателното поле. Поляците успяха да изравнят в 65-ата минута, когато Прелец се разписа. Домакините положиха усилия да променят нещата и да стигнат поне до продължения, но Ягелония нямаше особени проблеми да запази този резултат и да се класира напред.

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Снимки: Imago

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