Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

  • 2 сеп 2026 | 16:50
  • 215
  • 0

Бившият пилот от Формула 1 Джолиън Палмър смята, че Ландо Норис е твърде далеч зад Андреа Кими Антонели, за да защити титлата си през този сезон, което ще запази рекорда на Макс Верстапен непокътнат.

Верстапен държи рекорда за най-голям преодолян дефицит в битка за титлата, след като спечели шампионата при пилотите през 2022, въпреки че в един момент изоставаше с 46 точки спрямо Шарл Леклер. Нидерландецът почти успя да навакса пасив от 104 пункта през миналия сезон, но остана само на две от това да стане петкратен световен шампион.

Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025
Ландо Норис готов да повтори атаката на Макс от 2025

След поредни победи в Унгария и Нидерландия, Норис се намира на 83 точки зад Антонели преди състезанието в Италия този уикенд, въпреки че в един момент разликата между двамата беше 101. Норис се представя изключително добре в последните състезания, но въпреки това Палмър смята, че разликата в точките е твърде голяма, за да може пилотът на Макларън да я преодолее.

Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни
Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

Запитан дали смята, че Норис е твърде далеч, Палмър заяви пред подкаста F1 Nation: „Все още имам чувството, че е така. Като погледнем отново рекордите, най-големият преодолян дефицит в шампионата е 46 точки от Макс Верстапен през 2022.

„Разбира се, миналата година бяха почти 104, така че сега сме склонни да мислим, че всичко под 100 е брилянтно. Но честно казано, все още си на километри назад.

„В най-лошия си момент тази година Ландо изоставаше със 101 точки. Всъщност мисля, че той кара невероятно добре. Той е сред кандидатите за пилот на сезона. За мен той и Кими са двамата, които се открояват. Но все още е на 83 точки назад“, коментира още Палмър.

Къде е Ландо Норис във вечната класация на Макларън?
Къде е Ландо Норис във вечната класация на Макларън?

Ключова причина, поради която британецът не вярва, че Норис може да навакса разликата в точките, е несигурността относно представянето на Макларън на предстоящите писти в календара. И двете победи на Норис дойдоха на писти с високо аеродинамично притискане, докато „Монца“ този уикенд е пълната противоположност.

Макларън ще използва "Макарена" по време на Гран При на Италия
Макларън ще използва "Макарена" по време на Гран При на Италия

„Мисля, че като погледнете последните състезания, Будапеща, „Зандвоорт“, и двете са с високо притискане. И двете са писти, които, ако ми дадете списък на хартия, за да кажа кои трасета биха подхождали на пилотите, бих поставил името на Ландо точно до тях.

„Той има страхотни резултати там. Макларън също има страхотни резултати и на двете писти, а той постигна абсолютно брилянтни победи. Но могат ли да го направят и на „Монца“? Ето тук не съм сигурен.

„В някакъв момент ще има и още подобрения от Мерцедес. Така че интуицията ми подсказва, че той просто е твърде назад. Но хей, ако по някакъв начин успее да окаже натиск, тогава никога не се знае“, обясни Палмър.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

Ферари потвърди въвеждането на обновения си двигател на "Монца"

  • 2 сеп 2026 | 16:31
  • 909
  • 0
MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

MotoGP обяви предсезонния си календар за 2027 година

  • 2 сеп 2026 | 15:28
  • 261
  • 0
Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

Хелмут Марко разкри "решаващия фактор" зад новия договор на Макс Верстапен

  • 2 сеп 2026 | 15:19
  • 686
  • 0
Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

Развойната стратегия на Мерцедес притеснява Джордж Ръсел

  • 2 сеп 2026 | 15:03
  • 1263
  • 0
Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

Водещи пилоти от Формула 3 се изказаха изключително позитивно за пистата в Мадрид

  • 2 сеп 2026 | 14:45
  • 653
  • 0
Кръщават един от най-разпознаваемите завои в света на Алекс Занарди

Кръщават един от най-разпознаваемите завои в света на Алекс Занарди

  • 2 сеп 2026 | 13:50
  • 1075
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 2 сеп 2026 | 17:00
  • 9182
  • 4
Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

Феновете на Левски изкупиха над 12 000 билета за Суперкупата

  • 2 сеп 2026 | 16:52
  • 2044
  • 1
Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

Големият конкурент на Насар пред Sportal.bg: Решен съм този път да победя Карлос, бомбардират ни постоянно

  • 2 сеп 2026 | 15:40
  • 5555
  • 1
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 9942
  • 20
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 6244
  • 10
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 21313
  • 121