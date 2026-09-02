Рекорд на Макс Верстапен изглежда непоклатим въпреки възхода на Ландо Норис

Бившият пилот от Формула 1 Джолиън Палмър смята, че Ландо Норис е твърде далеч зад Андреа Кими Антонели, за да защити титлата си през този сезон, което ще запази рекорда на Макс Верстапен непокътнат.

Верстапен държи рекорда за най-голям преодолян дефицит в битка за титлата, след като спечели шампионата при пилотите през 2022, въпреки че в един момент изоставаше с 46 точки спрямо Шарл Леклер. Нидерландецът почти успя да навакса пасив от 104 пункта през миналия сезон, но остана само на две от това да стане петкратен световен шампион.

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След поредни победи в Унгария и Нидерландия, Норис се намира на 83 точки зад Антонели преди състезанието в Италия този уикенд, въпреки че в един момент разликата между двамата беше 101. Норис се представя изключително добре в последните състезания, но въпреки това Палмър смята, че разликата в точките е твърде голяма, за да може пилотът на Макларън да я преодолее.

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Запитан дали смята, че Норис е твърде далеч, Палмър заяви пред подкаста F1 Nation: „Все още имам чувството, че е така. Като погледнем отново рекордите, най-големият преодолян дефицит в шампионата е 46 точки от Макс Верстапен през 2022.



„Разбира се, миналата година бяха почти 104, така че сега сме склонни да мислим, че всичко под 100 е брилянтно. Но честно казано, все още си на километри назад.



„В най-лошия си момент тази година Ландо изоставаше със 101 точки. Всъщност мисля, че той кара невероятно добре. Той е сред кандидатите за пилот на сезона. За мен той и Кими са двамата, които се открояват. Но все още е на 83 точки назад“, коментира още Палмър.

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Ключова причина, поради която британецът не вярва, че Норис може да навакса разликата в точките, е несигурността относно представянето на Макларън на предстоящите писти в календара. И двете победи на Норис дойдоха на писти с високо аеродинамично притискане, докато „Монца“ този уикенд е пълната противоположност.

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„Мисля, че като погледнете последните състезания, Будапеща, „Зандвоорт“, и двете са с високо притискане. И двете са писти, които, ако ми дадете списък на хартия, за да кажа кои трасета биха подхождали на пилотите, бих поставил името на Ландо точно до тях.



„Той има страхотни резултати там. Макларън също има страхотни резултати и на двете писти, а той постигна абсолютно брилянтни победи. Но могат ли да го направят и на „Монца“? Ето тук не съм сигурен.



„В някакъв момент ще има и още подобрения от Мерцедес. Така че интуицията ми подсказва, че той просто е твърде назад. Но хей, ако по някакъв начин успее да окаже натиск, тогава никога не се знае“, обясни Палмър.

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Снимки: Gettyimages