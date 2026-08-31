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Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

  • 31 авг 2026 | 21:09
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Гюнтер Щайнер омаловажи надеждите на Ландо Норис за титлата във Формула 1, като обясни, че пилотът на Макларън все още е далеч от това да бъде смятан за реален претендент за шампионата, въпреки че спечели две поредни победи в последните две състезания.

С последователните си триумфи в Унгария и Зандворт, Норис се изкачи до четвърто място в класирането при пилотите и се доближи до Джордж Ръсел и Люис Хамилтън пред него. Въпреки това той остава на 83 точки зад лидера в шампионата Андреа Кими Антонели, който е спечелил само едно от последните шест състезания, но продължава да събира точки със забележителна постоянност.

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В подкаста Red Flags бившият шеф на отбора на Хаас Гюнтер Щайнер отхвърли Норис като реална заплаха въпреки отличната му форма. Според Щайнер пилотът на Макларън е намерил най-силната си форма твърде късно през сезона, а разликата в шампионата вече е твърде голяма, за да бъде преодоляна реалистично.

Щайнер също така вярва, че Мерцедес остава в достатъчно силна позиция, за да защити предимството си. Въпреки че отборът не е напълно доминиращ, той посочи цялостната му конкурентоспособност и начина, по който може да управлява двамата си пилоти чрез отборни заповеди, като фактори, които правят задачата на Норис още по-трудна.

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„Според мен вече е твърде далеч. Твърде късно през сезона влезе във форма, две победи не са достатъчни. А Мерцедес все още не изпитва затруднения. Искам да кажа, очевидно не са толкова силни. Те имат добра стратегия с отборните заповеди. Така че мисля, че да ги победи... Не мисля, че той вече е претендент", обясни Щайнер.

Ландо Норис черпи вдъхновение от шампионския щурм на Макс Верстапен през 2025, докато се стреми към подобно завръщане този сезон. За британеца основният урок от битката на Верстапен е просто, че значителен дефицит в шампионата все още може да бъде преодолян, което му дава причина да продължава да вярва и да настоява както себе си, така и Макларън, докато титлата не е математически недостижима.

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Снимки: Gettyimages

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