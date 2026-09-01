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Макларън ще използва "Макарена" по време на Гран При на Италия

  • 1 сеп 2026 | 19:24
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Отборът на Макларън потвърди, че ще се състезава със своето въртящо се задно крило „Макарена“ по време на Гран При на Италия, с което концепцията ще получи своя първи състезателен дебют върху болида MCL40.

Екипът нарича своята версия H-Wing, което е препратка към буквата „H“ в логото на Etihad Airways върху задното крило. От Макларън уточниха, че това следва логиката зад името на тяхната система F-duct от 2010, което идва от буквата „F“ на Vodafone, разположена близо до въздухозаборника на болида MP4-25.

Концепцията беше изпробвана за първи път в тренировка за Гран При на Унгария, когато резервният пилот Леонардо Форнароли я тества на автомобила на Оскар Пиастри в първата свободна тренировка. Този тест беше фокусиран върху контролирани аеродинамични пробези и проверки на спирачната система, преди крилото да бъде премахнато за квалификацията. Андреа Стела го определи като „положително одобрение“ и заяви, че Макларън се готви да го въведе в бъдещи състезания.

Сега е потвърдено, че то ще бъде използвано на „Монца“ този уикенд, докато Макларън се стреми да продължи инерцията си след две поредни спечелени състезания. Крилото „Макарена“ беше забелязано за първи път по време на предсезонните тестове от Ферари, а впоследствие беше възприето и от Ред Бул – въпреки че дизайнът беше оставен настрана след серия от високоскоростни завъртания на Макс Верстапен.

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„Този уикенд донесохме това, което смятаме, че е необходимо, за да бъдем конкурентоспособни, включително нова спецификация на задното крило с ниско въздушно съпротивление, както и първото използване на нашето H-Wing. Наред с това имаме и някои малки аеродинамични опции за ниско съпротивление, които ще оценим, преди да решим окончателната спецификация за квалификацията.

„Като цяло знаем, че има още потенциал за отключване от MCL40, както чрез максимизиране на пакета, с който вече разполагаме, така и чрез допълнителни подобрения, планирани за предстоящите състезания“, заяви техническият директор Нийл Хаудли.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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