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Къде е Ландо Норис във вечната класация на Макларън?

  • 29 авг 2026 | 19:10
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Днес стана ясно, че световният шампион във Формула 1 Ландо Норис ще остане в Макларън поне до края на сезон 2030, което означава, че британецът обвързва с тима най-силните си години в световния шампионат.

Ландо вече има 13 победи в Макларън, което го нарежда на пето място в класацията на тима по този показател. В Унгария Норис се изравни с Дейвид Култард – двамата с по 12 победи и на „Зандвоорт“ го задмина.

Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година
Ландо Норис остава в Макларън поне до края на 2030 година

Начело на класацията са легендите Айртон Сена и Ален Прост – съответно 35 и 30 победи за тима. Топ 3 допълва най-успешният пилот в историята на Формула 1 Люис Хамилтън с 21 спечелени състезания.

Веднага след него е друга икона на Формула 1 – Мика Хакинен с 20 победи, а Оскар Пиастри дели 7-ото място с Кими Райконен и Джеймс Хънт, като тримата имат по 9 спечелени състезания с Макларън.

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Дженсън Бътън има 8 първи места с Макларън, Ники Лауда също е с 8, а Дени Хълм е с 6.

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Снимки: Gettyimages

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