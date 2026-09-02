Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Аякс
  3. Аякс привлече бивш немски национал от Монако

Аякс привлече бивш немски национал от Монако

  • 2 сеп 2026 | 15:02
  • 353
  • 0

Аякс обяви привличането под наем на защитника Тило Керер от Монако, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите.

Договорът на 29-годишния германец с амстердамския гранд е до края на сезон 2026/27.

Керер е в състава от Княжеството от 2024 г. Той е изиграл 99 мача за монегаските, в които е отбелязал 6 гола и е дал 2 асистенции. Договорът му с Монако е до лятото на 2028 година.

Керер има и 28 мача за националния отбор на Германия, но последният му мач за Бундестима е едва от 2025 г. В новия си отбор бранителят ще играе заедно със сънародника си Марк-Андре тер Стеген, който пък е под наем от Барселона.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Още един важен играч напусна Марсилия

Още един важен играч напусна Марсилия

  • 2 сеп 2026 | 10:47
  • 2311
  • 0
Ливърпул успя отново да преотстъпи Харви Елиът

Ливърпул успя отново да преотстъпи Харви Елиът

  • 2 сеп 2026 | 10:29
  • 2409
  • 0
Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 160587
  • 40
В Райо Валекано поднесоха изненада и решиха да картотекират отхвърления Раул де Томас

В Райо Валекано поднесоха изненада и решиха да картотекират отхвърления Раул де Томас

  • 2 сеп 2026 | 10:10
  • 2882
  • 0
Южна Африка има нов селекционер

Южна Африка има нов селекционер

  • 2 сеп 2026 | 10:01
  • 1268
  • 0
Лийдс взе крило от Айнтрахт в последните часове на трансферния прозорец

Лийдс взе крило от Айнтрахт в последните часове на трансферния прозорец

  • 2 сеп 2026 | 09:56
  • 1958
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

  • 2 сеп 2026 | 10:00
  • 11872
  • 44
Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

Макун отказал трансфер в Гърция заради Лига Европа

  • 2 сеп 2026 | 14:22
  • 4437
  • 11
Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

Задържаха бандити, планирали да отвлекат Мбапе

  • 2 сеп 2026 | 15:14
  • 1276
  • 4
Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 18552
  • 116
Лудогорец договори халф от Аржентина

Лудогорец договори халф от Аржентина

  • 2 сеп 2026 | 09:13
  • 16309
  • 18
Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

Кръгът във Втора лига продължава с четири срещи

  • 2 сеп 2026 | 09:35
  • 7369
  • 3