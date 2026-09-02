Аякс привлече бивш немски национал от Монако

Аякс обяви привличането под наем на защитника Тило Керер от Монако, който е съперник на ЦСКА в основната фаза на Лига на конференциите.

Договорът на 29-годишния германец с амстердамския гранд е до края на сезон 2026/27.

Ajax has reached an agreement with Thilo Kehrer and AS Monaco regarding the loan signing of the 29-year-old player. The defender joins Ajax with immediate effect.



Welcome to Ajax, Thilo! ❌❌❌ pic.twitter.com/10Rg2ArLBj — AFC Ajax (@AFCAjax) September 2, 2026

Керер е в състава от Княжеството от 2024 г. Той е изиграл 99 мача за монегаските, в които е отбелязал 6 гола и е дал 2 асистенции. Договорът му с Монако е до лятото на 2028 година.

Керер има и 28 мача за националния отбор на Германия, но последният му мач за Бундестима е едва от 2025 г. В новия си отбор бранителят ще играе заедно със сънародника си Марк-Андре тер Стеген, който пък е под наем от Барселона.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago