Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

  • 29 авг 2026 | 23:39
  • 506
  • 0
Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

След като преди малко повече от 24 часа бе изтеглен жребият за Лигата на конференциите, днес станаха ясни и точните дни и часове на провеждане на срещите от основната фаза на третия по сила турнир под шапката на УЕФА. За разлика от по-високо ранкираните надпревари, тази ще стартира втория си етап не през септември, а месец по-късно.

Във всеки от месеците в последното тримесечие ще има по два кръга от надпреварата. Така предстои да видим първите два кръга на 15 и 22 октомври, третият и четвъртият на 5 и 26 ноември, а заключителните битки ще бъдат на 10 и 17 декември.

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

В откриващия ден на турнира ще видим как българският представител в турнира ЦСКА приема френския гранд Монако в София. Междувременно на Балканския полуостров ще пристигне и друг от големите грандове на Стария континент, като четирикратният европейски клубен шампион Аякс гостува на босненския първенец Борац (Баня Лука), който стартира кампанията си в Шампионската лига, а там отпадна в първия квалификационен кръг от Левски.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

Осимен нокаутира от дузпа Мъри и Гьозтепе

  • 29 авг 2026 | 23:47
  • 105
  • 0
Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

  • 29 авг 2026 | 23:44
  • 4442
  • 4
Милан и Бенфика е големият сблъсък в първия ден на Лига Европа

Милан и Бенфика е големият сблъсък в първия ден на Лига Европа

  • 29 авг 2026 | 23:24
  • 896
  • 0
Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

Сити и Гакпо са се разбрали за личните условия, преговорите с Ливърпул вече текат

  • 29 авг 2026 | 22:59
  • 2428
  • 4
Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

  • 29 авг 2026 | 22:18
  • 3245
  • 0
Бивш играч на Лудогорец с гол за успех на Удинезе срещу Монца, Антов не игра

Бивш играч на Лудогорец с гол за успех на Удинезе срещу Монца, Антов не игра

  • 29 авг 2026 | 22:14
  • 1005
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 25093
  • 119
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 20794
  • 62
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 50271
  • 139
Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

  • 29 авг 2026 | 21:25
  • 38957
  • 29
Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

  • 29 авг 2026 | 23:44
  • 4442
  • 4
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 31280
  • 67