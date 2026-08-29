Аякс и Монако идват на Балканите за първия кръг от Лигата на конференциите

След като преди малко повече от 24 часа бе изтеглен жребият за Лигата на конференциите, днес станаха ясни и точните дни и часове на провеждане на срещите от основната фаза на третия по сила турнир под шапката на УЕФА. За разлика от по-високо ранкираните надпревари, тази ще стартира втория си етап не през септември, а месец по-късно.

Във всеки от месеците в последното тримесечие ще има по два кръга от надпреварата. Така предстои да видим първите два кръга на 15 и 22 октомври, третият и четвъртият на 5 и 26 ноември, а заключителните битки ще бъдат на 10 и 17 декември.

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

В откриващия ден на турнира ще видим как българският представител в турнира ЦСКА приема френския гранд Монако в София. Междувременно на Балканския полуостров ще пристигне и друг от големите грандове на Стария континент, като четирикратният европейски клубен шампион Аякс гостува на босненския първенец Борац (Баня Лука), който стартира кампанията си в Шампионската лига, а там отпадна в първия квалификационен кръг от Левски.

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