Славия среща феновете с Чавдар Янков

Славия подготвя специална среща за своите привърженици преди най-старото столично дерби с Левски.

Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа

„Белите“ ще дадат възможност на феновете си да се срещнат с едно от емблематичните имена, израснали в школата на клуба – Чавдар Янков. Бившият национал ще бъде на разположение за автографи и срещи с привържениците преди двубоя.

Събитието ще се проведе на 2 септември от 18:00 часа при Паметника на Пальо Благоев, в близост до стадион „Александър Шаламанов“.

Янков е сред футболистите, оставили сериозна следа с екипа на Славия. Той преминава през школата на клуба, а впоследствие прави успешна кариера както в България, така и в чужбина, като е и дългогодишен национал на България.

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