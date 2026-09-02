Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия среща феновете с Чавдар Янков

Славия среща феновете с Чавдар Янков

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 363
  • 0

Славия подготвя специална среща за своите привърженици преди най-старото столично дерби с Левски.

Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа
Хичо и Филип Кръстев в efbet Лига Live преди Славия – Левски в сряда в 19:20 часа

„Белите“ ще дадат възможност на феновете си да се срещнат с едно от емблематичните имена, израснали в школата на клуба – Чавдар Янков. Бившият национал ще бъде на разположение за автографи и срещи с привържениците преди двубоя.

Събитието ще се проведе на 2 септември от 18:00 часа при Паметника на Пальо Благоев, в близост до стадион „Александър Шаламанов“.

Янков е сред футболистите, оставили сериозна следа с екипа на Славия. Той преминава през школата на клуба, а впоследствие прави успешна кариера както в България, така и в чужбина, като е и дългогодишен национал на България.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Роде: Надявам се да постигнем това, което искаме

Роде: Надявам се да постигнем това, което искаме

  • 1 сеп 2026 | 22:19
  • 2577
  • 0
Ники Митов: Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма

Ники Митов: Трябва малко да се мисли, като се прави тази програма

  • 1 сеп 2026 | 22:17
  • 3087
  • 6
Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

Стефан Цонков: Представихме се добре, радвам се, че се завърнах

  • 1 сеп 2026 | 22:02
  • 1305
  • 0
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

  • 1 сеп 2026 | 21:51
  • 18281
  • 12
Ботев (Вр) внесе жалба до СК и пожела реферът от двубоя с Арда повече да не свири мачове на отбора

Ботев (Вр) внесе жалба до СК и пожела реферът от двубоя с Арда повече да не свири мачове на отбора

  • 1 сеп 2026 | 20:13
  • 6835
  • 15
Хебър си върна опитен бранител

Хебър си върна опитен бранител

  • 1 сеп 2026 | 20:04
  • 1908
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за най-старото столично дерби!

Време е за най-старото столично дерби!

  • 2 сеп 2026 | 07:20
  • 10342
  • 50
Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

Билетите за Левски - ЦСКА вече са в продажба

  • 2 сеп 2026 | 10:00
  • 2575
  • 3
Лудогорец договори халф от Аржентина

Лудогорец договори халф от Аржентина

  • 2 сеп 2026 | 09:13
  • 5771
  • 2
Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

Трансферният прозорец в големите първенства официално затвори

  • 2 сеп 2026 | 10:14
  • 150178
  • 40
Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

Рекордният трансфер е факт: Енцо Фернандес премина в Манчестър Сити

  • 2 сеп 2026 | 01:37
  • 21816
  • 10
Байерн стартира защитата на Купата на Германия

Байерн стартира защитата на Купата на Германия

  • 2 сеп 2026 | 08:14
  • 3426
  • 13