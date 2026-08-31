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Левски обяви кога ще бъдат пуснати в продажба билетите за мача със Славия

  • 31 авг 2026 | 13:21
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Левски обяви, че билетите за отложения двубой със Славия ще бъдат пуснати в деня на мача. Срещата е на 2 септември (сряда) от 20:00 часа на стадион “Александър Шаламанов”. Цената на пропуските е 15 евро.

Левски обяви програмата си до мача със Славия
Левски обяви програмата си до мача със Славия

Ето какво пишат от Левски:

Левскари,

Билетите за отложения двубой от 5-ия кръг на Първа лига срещу „Славия“ ще бъдат пуснати в продажба в деня на мача. Двубоят е на 2 септември, сряда, от 20:00 часа на стадион „Александър Шаламанов“.

Цената на пропуските е 15 евро, като те ще се продават на касите на Сектор В и на Автогара „Овча купел“ два часа преди началото на срещата.

В 19:00 часа ще бъдат отворени входовете на Сектор Б и Сектор В, които са отредени за привържениците на „Левски“.

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