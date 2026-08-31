Нотингам Форест и Кристъл Палас обявиха сделка за 25 млн. евро

Ден преди затварянето на пазара Нотингам Форест обяви привличането на 30-годишния Даниел Муньос от Кристъл Палас. Десният халф-бек ще струва на новия си клуб около 25 млн. евро. Договорът му е за три сезона плюс опция за още един. Колумбийският национал ще носи фланелката с №27.

The ink is dry. 🖋️ pic.twitter.com/4mefRLf8eM — Nottingham Forest (@NFFC) August 31, 2026

На “Сити Граунд” Муньос последва мениджъра Оливер Гласнер, под ръководството на когото игра за Палас през изминалия две години и половина след трансфера си от Генк за 10 млн. евро.

“Нотингам Форест е отбор с много добри футболисти, с качества и отлични умения на терена. Нямам търпение да изляза на терена, за да мога да помогна на новите си съотборници, и мисля, че ще постигнем страхотни неща“, сподели нахъсаният южноамериканец.

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