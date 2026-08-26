Кристъл Палас привлече Дисаси

Кристъл Палас потвърди трансфера на Аксел Дисаси от Челси. 28-годишният френски централен защитник ще играе на “Селхърст Парк” под наем до края на сезона. За Дисаси това ще е трети пореден наем, след като в предишните сезони бе преотстъпван последователно на Астън Вила и Уест Хам.

“Много съм щастлив. Клубът се развива в много добра посока, така че мисля, че това e правилното място за мен, където да продължа. Беше много трудно да играя срещу Палас на “Селхърст Парк”, така че сега очаквам с нетърпение да бъда от другата страна”, заяви Дисаси, който има пет мача за националния отбор на Франция.

Кристъл Палас имаше нужда от подсилване в защита, още повече че в първия кръг от новия сезон в Премиър лийг Шади Риад получи тежка контузия и бе изнесен на носилка.

We are delighted to announce the signing of defender Axel Disasi on loan from Chelsea 🦅 — Crystal Palace F.C. (@CPFC) August 26, 2026

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