Тежък удар за Кристъл Палас: Риад отново с тежка контузия в коляното

Централният бранител на Кристъл Палас Шади Риад ще бъде извън игра за продължителен период от време след нова сериозна травма в коляното, информира „Скай Спортс“.

23-годишният марокански национал, който се присъедини към „орлите“ през 2024 г., има изключително тежък период, белязан от контузии. Откакто е на „Селхърст Парк“, той е прекарал общо 430 дни извън терените поради различни физически проблеми. Възпитаникът на Барселона първоначално получи контузия в коляното, а скоро след това скъса предни кръстни връзки.

Според информациите от Англия, настоящата травма на Риад отново е една от най-тежките във футбола. Това развитие може да принуди ръководството на Палас да преразгледа трансферните си планове преди затварянето на прозореца във вторник.

От пристигането си в южен Лондон през лятото на 2024 г., мароканецът е записал едва 16 мача за клуба. Въпреки това, в периодите, в които беше здрав, той успя да участва в четири срещи за националния отбор на Мароко по време на Световното първенство по-рано през лятото.

За да подсилят защитата си, Кристъл Палас вече привлякоха централния защитник Аксел Дисаси под наем от Челси. Друга опция за тази позиция е японецът Такехиро Томиясу, който се присъедини към тима като свободен агент.

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Снимки: Imago