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11-те на Арда и Ботев (Враца)

  • 31 авг 2026 | 20:03
  • 2019
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11-те на Арда и Ботев (Враца)

Станаха ясни стартовите състави на Арда и Ботев (Враца). Двата тима се изправят един срещу друг в последен сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на "Арена Арда" в Кърджали е от 21:15 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

АРДА - БОТЕВ (ВРАЦА) 0:0

Стартови състави:

Арда: 1. Анатолий Господинов, 5. Виктор Любенов, 6. Виктор Попов, 8. Доминик Янков, 10. Светослав Ковачев, 16. Преслав Бачев, 21. Вячеслав Велев, 44. Адама Траоре, 80. Лъчезар Котев, 91. Станислав Иванов, 99. Бирсент Карагарен

Ботев (Враца): 98. Любомир Василев, 3. Сейни Санянг, 4. Иван Горанов, 6. Абдула Кичуков, 9. Даниел Генов, 10. Хосе Гайегос, 12. Илия Юруков, 24. Мартин Смоленски, 36. Милен Стоев, 81. Касим Хаджи, 99. Преслав Боруков

Стадион: "Арена Арда"
Съдия: Васил Минев

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