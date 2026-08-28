Промяна в програмата на Елитните юношески групи до 15 и до 16 години

Настъпват промени в календара на първенствата на Елитните юношески групи до 15 и до 16 години, като срещите от петия кръг ще бъдат изиграни преди двубоите от четвъртия кръг обявиха от БФС.

Промяната се налага във връзка с предстоящия лагер на националния отбор на България до 16 години.

Основната част от срещите от петия кръг в двете възрастови групи ще се проведат на 2 и 3 септември, докато двубоите от четвъртия кръг са насрочени за 6 септември.

Единственото изключение в програмата на петия кръг при U15 е срещата Лудогорец U15 – Дунав U15, която ще се изиграе на 14 септември от 18:00 часа.

При U16 изключение в програмата на петия кръг е двубоят Лудогорец U16 – ФК Дунав U16, който ще се изиграе на 11 септември от 10:30 часа.

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