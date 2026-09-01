Ферари ще продължи с подобренията до края на сезона, ето как това е възможно

Ферари ще „натиска до края“ на сезон 2026 във Формула 1 с подобрения по болида, потвърди шефът на отбора Фредерик Васьор. Той отхвърли предположенията, че тимът ще трябва да забави развитието си заради ограниченията в тавана на бюджетите.

Ферари представи впечатляващ брой поетапни подобрения по своя болид от началото на сезона, които задържаха отбора на второ място в шампионата при конструкторите и позволиха както на Люис Хамилтън, така и на Шарл Леклер да спечелят по една победа до момента. Тази офанзива с подобрения ще продължи и в домашното състезание този уикенд в Монца, където се очаква Ферари да въведе по-малки аеродинамични подобрения заедно с втория си ъпгрейд на двигателя.

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Силите в челото на колоната стават все по-изравнени, особено на писти, където задвижващите системи за 2026 имат по-малко влияние. Мерцедес, Макларън и Ферари бяха в рамките на една десета от секундата в спринтовата квалификация в Зандвоoрт, а три десети рутинно се превърнаха в разликата между полпозишъна и третия ред на стартовата решетка.

Ето защо отборите, които успеят да продължат да носят подобрения по колата до късно в сезона, все още могат да направят сериозен пробив в шампионата. Те обаче трябва да балансират между оползотворяването на времето за развитие във въздушния тунел и ограниченията на тавана на разходите, както и ресурсите, необходими за проекта за болида за 2027 г.

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„Стратегията е да продължим да натискаме до края. Имаме план. Нямаме проблем с тавана на разходите, следваме плана и ще продължим така“, заяви Васьор пред motorsport.com.



„Вярно е, че има различни стратегии. Макларън идват на всеки три или четири състезания с голям пакет подобрения по колата, а ние се опитваме да носим ъпгрейди на всяко състезание, но много по-малки. В крайна сметка обаче, от гледна точка на разходите, е едно и също.



„Това, което вероятно е предизвикателство, е, че все още разработваме болида, а остават 11 състезания. Мисля, че катастрофа като тази на Макс [Верстапен] в Зандвоoрт е огромна по отношение на тавана на разходите [за Ред Бул]. Трудно е да се предвиди броят на катастрофите, които може да имаш до края на сезона“, добави шефът на Черните кончета.

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Докато Ферари, Макларън и Ред Бул представиха значителни подобрения, Мерцедес изостава, като следващият им голям пакет се очаква за Гран При на Бахрейн в Малайзия през октомври. В резултат на това те видяха как конкурентните отбори намаляват разликата през последните седмици и месеци.

Шефът на Мерцедес Тото Волф заяви, че отборът „няма парите да поставя разработки по колата“ извън планираните в момента, но подозираше, че отбори като Ферари ще трябва да забавят темпото си на развитие предвид броя на елементите, които вече са въвели. Васьор не пожела да коментира стратегията за подобрения на Мерцедес, без да разбира напълно техния подход, но разкри как Ферари успява да носи толкова много подобрения по колата ефективно – нещо, което предизвика учудване в падока.

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„Не искам да говоря за Мерцедес, защото не разбирам, но при Макларън нещата са малко свързани с начина, по който се развиваш във въздушния тунел и производствения капацитет.



„Ние намерихме нашия най-добър подход, като носим подобрения почти на всяко състезание. Една седмица са механични, друга – аеродинамични, и продължаваме така. Това съответства на нашия производствен капацитет, на капацитета на въздушния ни тунел и върви добре.



„Сега, ако Макларън искат да правят нещата по различен начин, то е защото имат добри причини за това. Структурата на отборите е различна, конфигурацията е различна. Но в края на деня, в рамките на един сезон, ние почти се следваме един друг по отношение на развитието“, каза Васьор.

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Снимки: Gettyimages