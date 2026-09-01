Тото Волф не си прави илюзии за сериозността на заплахата към Мерцедес

Тото Волф сподели, че в Мерцедес „нямат никакви илюзии“ колко трудни ще бъдат предстоящите състезания, докато съперниците във Формула 1 се доближават до лидерите в шампионата.

Мерцедес започна кампанията с доминиращ болид и спечели осем от 12-те състезания до момента. Пилотът на тима Андреа Кими Антонели има преднина от 59 точки пред съотборника си Джордж Ръсел и Люис Хамилтън от Ферари в класирането при пилотите, а Сребърните стрели водят с 87 точки пред Ферари при конструкторите.

Въпреки това Мерцедес не е въвеждал значителни подобрения от Гран При на Канада през май. След надпреварата в Нидерландия, където Антонели определи болида на победителя Ландо Норис от Макларън като „колата, която трябва да бъде победена“, Волф обясни, че отборът работи в рамките на „финансовите реалности“ на тавана на бюджетите и не може да си позволи да въвежда подобрения толкова често, колкото Макларън и Ферари.

Ландо Норис с интересно предупреждение към Мерцедес

Освен това, с напредването на цикъла на подобрения, се очаква Антонели да загуби част от преднината си в точките, тъй като ще получи наказание и ще стартира от дъното на решетката в домашното си състезание. Причината е смяна на цялата задвижваща система в колата на италианеца.

Кими Антонели остава оптимист за Гран При на Италия въпреки тежкото наказание

Поглеждайки към предстоящия уикенд на „Монца“, на която Мерцедес няма победа от триумфа на Хамилтън през 2018 година, Волф смята, че „цената на всяка грешка е много по-висока“, тъй като предимството на отбора намалява.

И двете коли на Мерцедес с наказание на „Монца“?

„Монца“ и Мадрид поставят началото на важен период за нас. Разликите в колоната се свиха до такава степен, че няколко отбора могат да печелят по заслуги, а цената на всяка грешка е много по-висока. Поставихме се в силна позиция и в двата шампионата, но никой в нашия отбор не си прави илюзии колко трудни ще бъдат следващите състезания.



„За нас „Монца“ започва с предизвикателство. Кими ще получи наказание за смяна на задвижващия агрегат и ще стартира от дъното на решетката. Това е разочароващо за него и за феновете, които искат да го видят да се бори в челото в домашното си състезание, но нашият спорт не възнаграждава сантименталността.



„Когато взимаш решения, които са от полза за кампанията в шампионата, понякога плащаш краткосрочна цена. Сега целта е ясна: да си върне възможно най-много позиции и да спечели максимален брой точки. От другата страна на гаража, Джордж пристига с добра инерция след „Зандвоорт“ и ще се стреми да се включи сериозно в битката още от началото на уикенда.



„Монца“ е писта с ниска енергийна ефективност; през голяма част от обиколката изискваш всичко от задвижващия агрегат и нямаш много възможности да заредиш батерията. При настоящите правила това създава компромиси, които ще трябва да бъдат управлявани внимателно. Това е интересно предизвикателство, което вероятно ще доведе до вълнуващ уикенд“, коментира Волф.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages