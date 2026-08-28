Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Новият двигател на Ферари е готов за Гран При на Италия

Новият двигател на Ферари е готов за Гран При на Италия

  • 28 авг 2026 | 15:38
  • 1002
  • 0

Обновеният двигател на Ферари е готов за своя дебют в Гран При на Италия следващата седмица, съобщава Auto Racer.

Това ще е второто от двете разрешени обновления на агрегата на Черните кончета, което е разрешено от системата ADUO. Първото подобрение дебютира в Гран При на Австрия през юни, когато Ферари обнови своя двигател с вътрешно горене.

ФИА обяви кой производител на колко подобрения има право
ФИА обяви кой производител на колко подобрения има право

Сега вниманието на инженерите в Маранело е било фокусирано върху турбината и по-специално върху нейното интегриране в задвижващата система като цяло. Това би трябвало да доведе до увеличаване на общата мощност на двигателя на Ферари, като някои прогнози казват, че се очакват поне 15 конски сили, ако не и повече.

Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение
Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение

Със сигурност обаче на „Монца“ следващата седмица управлението на енергията ще бъде решаващо за доброто представяне. Италианското трасе е най-бързото в календара и разполага със сравнително малко зони, в които пилотите да могат да генерират електрическа енергия. В последните подобни надпревари в Барселона, Великобритания и Белгия Скудерията се представи много силно, което определено дава надежда на Тифозите за добър резултат от Черните кончета и у дома.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

Защо пилотите от WRC очакват рали "Парагвай" да бъде "почти второ "Сафари"

  • 28 авг 2026 | 11:19
  • 588
  • 0
Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в Нидерландия

  • 28 авг 2026 | 10:36
  • 2481
  • 1
Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

Ред Бул разкриха настроението в отбора: Не очаквайте да сме щастливи

  • 28 авг 2026 | 10:28
  • 843
  • 0
Макларън с предупреждение към съперниците: Ландо Норис става все по-добър

Макларън с предупреждение към съперниците: Ландо Норис става все по-добър

  • 28 авг 2026 | 10:12
  • 836
  • 0
Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"

  • 28 авг 2026 | 09:54
  • 12846
  • 5
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

  • 28 авг 2026 | 08:09
  • 4611
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

Левски с уникални мачове в Лига Европа! "Сините" срещат Милан, Марсилия и отбор от Премиър лийг

  • 28 авг 2026 | 14:29
  • 110944
  • 230
Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

Жребият за ЛК отреди: ЦСКА срещу Монако и Салах в София, гостува на екзекутора на ЦСКА 1948

  • 28 авг 2026 | 14:51
  • 92075
  • 146
Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

Кога можем да очакваме първото участие на Никола Цолов в тренировка във Формула 1

  • 28 авг 2026 | 13:59
  • 23714
  • 5
Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

Ето как съперниците на Левски стигнаха до основната фаза на Лига Европа

  • 28 авг 2026 | 15:13
  • 7411
  • 5
Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

Драми и гръмки трансфери: ето как съперниците на ЦСКА стигнаха до основната фаза на ЛК

  • 28 авг 2026 | 15:49
  • 3361
  • 1
Промени в ръководството на Ботев

Промени в ръководството на Ботев

  • 28 авг 2026 | 11:12
  • 14509
  • 10