Новият двигател на Ферари е готов за Гран При на Италия

Обновеният двигател на Ферари е готов за своя дебют в Гран При на Италия следващата седмица, съобщава Auto Racer.

Това ще е второто от двете разрешени обновления на агрегата на Черните кончета, което е разрешено от системата ADUO. Първото подобрение дебютира в Гран При на Австрия през юни, когато Ферари обнови своя двигател с вътрешно горене.

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Сега вниманието на инженерите в Маранело е било фокусирано върху турбината и по-специално върху нейното интегриране в задвижващата система като цяло. Това би трябвало да доведе до увеличаване на общата мощност на двигателя на Ферари, като някои прогнози казват, че се очакват поне 15 конски сили, ако не и повече.

Ферари очаква минимум 15 конски сили от второто си ADUO подобрение

Със сигурност обаче на „Монца“ следващата седмица управлението на енергията ще бъде решаващо за доброто представяне. Италианското трасе е най-бързото в календара и разполага със сравнително малко зони, в които пилотите да могат да генерират електрическа енергия. В последните подобни надпревари в Барселона, Великобритания и Белгия Скудерията се представи много силно, което определено дава надежда на Тифозите за добър резултат от Черните кончета и у дома.

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Снимки: Gettyimages