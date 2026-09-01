Ферари показа шумахерските си цветове за Гран При на Италия

Отборът на Ферари показа специалната цветова схема, която ще използва в домашната си Гран При на Италия.

През последните години Черните кончета наложиха традициа да използват специални цветове на „Монца“. Преди 12 месеца те бяха посветени на Ники Лауда, а сега вдъхновението идва от друга легенда на Скудерията, а именно седемкратният световен шампион Михаел Шумахер.

Изборът на Ферари не е никак случаен, тъй като този уикенд се навършват точно 30 години от първата победа на Шумахер с Черните кончета на „Монца“, която беше постигната в неговия първи сезон с тима от Маранело. Точно 10 години по-късно, отново след победа в Храма на скоростта, неговата общо пета такава, германецът обяви своето първо оттегляне от Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Scuderia Ferrari HP

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