Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари показа шумахерските си цветове за Гран При на Италия

Ферари показа шумахерските си цветове за Гран При на Италия

  • 1 сеп 2026 | 13:20
  • 630
  • 2

Отборът на Ферари показа специалната цветова схема, която ще използва в домашната си Гран При на Италия.

През последните години Черните кончета наложиха традициа да използват специални цветове на „Монца“. Преди 12 месеца те бяха посветени на Ники Лауда, а сега вдъхновението идва от друга легенда на Скудерията, а именно седемкратният световен шампион Михаел Шумахер.

Изборът на Ферари не е никак случаен, тъй като този уикенд се навършват точно 30 години от първата победа на Шумахер с Черните кончета на „Монца“, която беше постигната в неговия първи сезон с тима от Маранело. Точно 10 години по-късно, отново след победа в Храма на скоростта, неговата общо пета такава, германецът обяви своето първо оттегляне от Формула 1.

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Снимки: Scuderia Ferrari HP

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Италия във Формула 1

  • 1 сеп 2026 | 08:02
  • 11080
  • 0
Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

Люис Хамилтън се похвали с Ферари F40

  • 31 авг 2026 | 21:40
  • 3363
  • 1
Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

Щайнер за Норис: Две победи не са достатъчни

  • 31 авг 2026 | 21:09
  • 1532
  • 1
Година без победа: Неприятната статистика за Оскар Пиастри през сезон 2026

Година без победа: Неприятната статистика за Оскар Пиастри през сезон 2026

  • 31 авг 2026 | 19:50
  • 1223
  • 1
Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

Сами Паяри остана единственият преследвач на Елфин Еванс

  • 31 авг 2026 | 19:43
  • 991
  • 2
Бивш пилот: Верстапен може да е изненадата на "Монца"

Бивш пилот: Верстапен може да е изненадата на "Монца"

  • 31 авг 2026 | 19:06
  • 2451
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

Левски отправи оферта за национал на България, тя предизвика скандал в италиански клуб

  • 1 сеп 2026 | 13:07
  • 20712
  • 23
Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 25786
  • 28
Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 12315
  • 2
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 12:23
  • 36317
  • 8
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 8257
  • 10
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 37523
  • 53