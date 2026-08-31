Нюкасъл опитва да измъкне нападател от Франция в последните часове на трансферния прозорец

От ръководството на Нюкасъл правят всичко възможно да договорят нападателя на Лил Матиас Фернандес-Пардо преди затварянето на трансферния прозорец, информира местното издание “Хроникъл”. От “Сейнт Джеймсис Парк” са наясно, че това няма да е никак лесна сделка, след като “мастифите” са поставили цена от 60 милиона евро на своя футболист. 21-годишният белгиец записа осем гола и седем асистенции през миналия сезон, но пропусна първия кръг в Лига 1 поради наказание.

Нюкасъл нанесе второ поредно поражение на скъпата селекция на Тотнъм

“Свраките” претърпяха цялостна трансформация през това лято, след като се разделиха с някои от основните си футболисти като Бруно Гимараеш, Сандро Тонали и Антъни Гордън, а Матиас Яйсле замени Еди Хау. Въпреки това Нюкасъл стартира добре кампанията и постигна равенство срещу Ливърпул на старта и впечатляващ успех над Тотнъм в Лондон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages