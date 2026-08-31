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  3. Нюкасъл опитва да измъкне нападател от Франция в последните часове на трансферния прозорец

Нюкасъл опитва да измъкне нападател от Франция в последните часове на трансферния прозорец

  • 31 авг 2026 | 14:27
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От ръководството на Нюкасъл правят всичко възможно да договорят нападателя на Лил Матиас Фернандес-Пардо преди затварянето на трансферния прозорец, информира местното издание “Хроникъл”. От “Сейнт Джеймсис Парк” са наясно, че това няма да е никак лесна сделка, след като “мастифите” са поставили цена от 60 милиона евро на своя футболист. 21-годишният белгиец записа осем гола и седем асистенции през миналия сезон, но пропусна първия кръг в Лига 1 поради наказание.

Нюкасъл нанесе второ поредно поражение на скъпата селекция на Тотнъм
Нюкасъл нанесе второ поредно поражение на скъпата селекция на Тотнъм

“Свраките” претърпяха цялостна трансформация през това лято, след като се разделиха с някои от основните си футболисти като Бруно Гимараеш, Сандро Тонали и Антъни Гордън, а Матиас Яйсле замени Еди Хау. Въпреки това Нюкасъл стартира добре кампанията и постигна равенство срещу Ливърпул на старта и впечатляващ успех над Тотнъм в Лондон.

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Снимки: Gettyimages

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