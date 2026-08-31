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Николас Гонсалес: Кога съм казвал, че искам да си тръгна от Ювентус?

  • 31 авг 2026 | 12:08
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Спряганият усилено за трансфер Николас Гонсалес баше категоричен, че не иска да напуска Ювентус. Аржентинецът е свързан с преминаване в Атлетико Мадрид, където през миналия сезон игра като преотстъпен.

Сега обаче той отхвърли твърденията за проведена среща между неговите агенти и емисари на „дюшекчиите“ в Торино с цел ускоряване на окончателния му трансфер. „Уморен съм от всичко това. Кога съм казвал, че искам да напусна Ювентус? Това излязло ли е от моята уста? Ако не ме харесвате, това не е мой проблем, просто ще трябва да ме търпите“, публикува той в профилите си в социалните мрежи.

Аржентинецът беше обект на новини през цялото лято. Атлетико Мадрид постигна принципна договорка с играча в края на наема му миналия сезон, при условие че Ювентус се съгласи да намали финансовите си изисквания. От „Метрополитано“ бяха ясни: няма да платят близо 30-те милиона евро от клаузата му за откупуване. През целия трансферен прозорец те се опитваха да убедят „старата госпожа“ да намали цената, но без успех. Сега всичко сочи, че той ще остане в Италия и през настоящия сезон.

За капак, след завръщането си на „Алианц Стейдиъм“, той се превърна в ключов играч за треньора на Ювентус Лучано Спалети. Представянето му срещу Парма през изминалия уикенд, когато вкара първия гол за успеха с 2:0, поставя Юве в силна позиция на пазара, тъй като клубът не иска да продава на безценица един от най-високо оценените си футболисти. С други думи, силният му мач може да е провалил всяка възможност за контраофанзива от страна на „дюшекчиите“ в последния ден от трансферния прозорец.

„Ще се радваме, ако Нико остане при нас. Не сме склонни да го пуснем; той има значителна стойност. Страхотно е да е тук, защото носи радост в отбора. Може да играе на няколко позиции. Когато играем на всеки два-три дни, повишаването на нивото на отбора става фундаментално“, обясни Спалети.

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