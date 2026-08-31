Манчестър Юнайтед и Ювентус близо до договорка за нападател

От Ювентус са отправили официална оферта към Манчестър Юнайтед за Джошуа Зиркзее, съобщава трансферният експерт Джанлука Ди Марцио. Предложението на “бианконерите” е на стойност 2.5 милиона евро за наем на футболиста за вече настоящия сезон и включва още 30 милиона не задължителна клауза за откупуването на играча след края на кампанията. От “Олд Трафорд” са поставили цена от 35 милиона на нидерландеца, като разминаването между двете страни е малко и се очаква двете страни в крайна сметка да успеят да се разберат.

🚨💣 BREAKING:



Juventus has submitted an official offer to Manchester United for Joshua Zirkzee structured as a paid loan of about €2.5 million with a €30 million option to buy, while United are asking for a slightly higher overall package of €35 million combining the loan… pic.twitter.com/pgnoHcSC7I — UtdXclusive (@UtdXclusive) August 30, 2026

Усложнение в ситуацията представлява желанието на “червените дяволи” да си осигурят заместник на Зиркзее преди окончателно да кажат “да” на сделката с Ювентус. В последните часове като евентуални негови заместници бяха споменати различни варианти, а едно от имената е това на Александър Сьорлот от Атлетико Мадрид. Нидерландският нападател бе желан още от Фиорентина, но в крайна сметка предоговорите с “виолетовите” са се провалили именно защото той е предпочел предложението на Ювентус.

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Снимки: Gettyimages