Карлос Сайнц може да удължи кариерата си във Формула 1 до 2040 година

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц вярва, че може да остане във Формула 1 до 45-годишна възраст – възрастта, на която ще бъде, когато започне сезон 2040.

В момента испанецът кара своя 12-и сезон във Ф1, като четирикратният победител в състезания празнува своя 32-ри рожден ден днес. Той е шестият най-възрастен пилот на стартовата решетка след Фернандо Алонсо, Люис Хамилтън, Нико Хюлкенберг и дуото на Кадилак – Валтери Ботас и Серхио Перес.

Колко дълго ще продължи кариерата му? Сайнц е категоричен, че пред него има още много години, като посочва, че Хамилтън наскоро стана най-възрастният победител в състезание от 1994 насам на 41-годишна възраст, а 45-годишният Алонсо е най-възрастният пилот, печелил точки от над половин век.

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„Като гледам на какво все още са способни Фернандо и Люис, а също и Нико, който е с няколко години по-възрастен от мен, това ми потвърждава, че можеш да поддържаш много високо ниво на каране за дълго време. Имам късмета да съм в спорт, който ти позволява да останеш на това ниво в продължение на много години“, заяви бившият пилот на Торо Росо, Рено, Макларън и Ферари в ексклузивно интервю за motorsport.com.



„Имам и пример в собственото ми семейство... Баща ми Карлос не е във Формула 1, но на 63 години все още е конкурентоспособен, а преди две години спечели рали „Дакар“.



„Ако се грижиш за физическото си състояние и поддържаш силна мотивация, можеш да удължиш кариерата си за дълго време. Трябва да си на добро място психически, защото трябва да вземеш предвид и всички пътувания, както и маркетинговите и медийните ангажименти. Като оставим тези аспекти настрана, мисля, че можеш да продължиш до 45-годишна възраст.“

И Карлос Сайнц остава в Уилямс

Но дали Сайнц, който в момента е 16-и в шампионата на пилотите с изпитващия затруднения отбор на Уилямс, все още има мотивацията и желанието да се състезава?

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„В момента, да“, отговори той. „Мисля, че ще остана във Формула 1 толкова дълго, колкото мога. Не разбирам хората, които казват „не“. Странно е, защото моята теория е, че на 40 все още не си дори на половината път в живота си и се питам какво ще правя през втората му половина.



„Обичам да играя голф, да карам колело, да играя падел и да се предизвиквам с бизнес дейности, но дори и да събера всички тези неща заедно, те пак не ми носят същото удоволствие, което получавам от това да съм там, където съм днес. Наясно съм какъв късметлия съм да бъда част от този спорт. Вярно е, че 24 състезания са много и че има много други ангажименти около тях, но когато си легна вечер, си напомням, че не бих заменил всичко това за нищо на света“, завърши Сайнц.

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Снимки: Gettyimages