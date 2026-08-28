Карлос Сайнц отрече за преговори с Ауди

Карлос Сайнц преподписа с Уилямс и това беше потвърдено миналата седмица, но до последно вървяха слухове, че той преговаря с още един отбор от Формула 1 – Ауди. Но испанецът отрече тази информация.
„Информацията за Ауди, това са обичайните слухове в падока – заяви Сайнц-младши. – Мога да потвърдя, че тази година не съм обмислял сериозно възможността да премина в друг отбор.
Ръководителят на Рейсинг Булс засипа с похвали Никола Цолов след теста на "Имола"
„Преди да подпиша договора разглеждах различни варианти. Но в крайна сметка разбрах, че не искам да напусна тима, когато той се намира в труден момент. На никой в отбора не му харесва сегашното ни положение и се стараем да го променим възможно най-бързо. Но не е в характера ми да напусна тим, който се бори с трудности.“
Дойде ли време Джордж Ръсел да е пилот №2 в Мерцедес?
Миналата година първият сезон на Сайнц в Уилямс беше обещаващ, но настоящата кампания е сериозно разочарование за него и Алекс Албон, тъй като колата на тима се оказа много по-слаба и лоша и двамата изостават сериозно от битката в средата на колоната.
Жан Алези с критика към Хамилтън след избухването по радиото в НидерландияДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago