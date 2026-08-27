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На "Зандвоорт" Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали от над 50 години

  • 27 авг 2026 | 10:12
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С деветото си място в неделната Гран При на Нидерландия Фернандо Алонсо стори нещо, което не бяхме виждали във Формула 1 от повече от 50 години.

Двукратният световен шампион стана първият пилот на възраст над 45 години, който влиза в точки от 1974 година насам. Тогава беше последният подобен случай, а негов автор е друг двукратен световен първенец, а именно Греъм Хил, който финишира шести в Гран При на Швеция.

Фернандо Алонсо: Стратегията в Нидерландия показва, че съм много добър пилот
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Алонсо навърши 45 години в хода на лятната пауза и още в първото си състезание след нея влезе в точките. Испанецът обаче все още не попада в топ 10 на най-възрастните пилоти с точки във Формула 1, като десетата позиция се заема от легендарния Хуан Мануел Фанджо, който печели последната си точка на 47 години и 12 дена в Гран При на Франция през 1958 година. Иначе рекордът за най-възрастен пилот, печелил точки във Формула 1, се държи от французина Филип Етанселин, който на „Монца“ през 1950 година влиза в точките на 53 години и 249 дена.

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Снимки: Gettyimages

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