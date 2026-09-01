Търпението на Куартараро към Ямаха се изчерпа, французинът отказва да бъде "тест пилот"

Фабио Куартараро заяви, че повече няма да съдейства на Ямаха в работата по развитието на мотоциклета за сезон 2027 в MotoGP, след като му беше отказана възможността да тества новите гуми на Пирели.

Шампионът за 2021 направи този коментар след Гран При на Арагон миналия уикенд, където почувства, че е бил сведен до ролята на „тест пилот“, докато Ямаха е оценявала няколко нови компонента.

Куартараро ще напусне Ямаха след осем сезона, за да се присъедини към Хонда догодина, след като напълно е изгубил вяра в способността на базирания в Ивата производител да подобри проблемния си мотоциклет. След като прекара първата половина от кампанията с нов, но недостатъчно мощен V4 двигател, който Ямаха разработва преди преминаването към 850-кубиковите правила догодина, 27-годишният пилот смята, че е време да сложи край на участието си в развитието на машината.

„Що се отнася до бъдещето, не съм в позиция да помагам. А по лични причини и не искам да помагам. Опитваме се да постигнем напредък тази година. Но в крайна сметка, ако нещата не се подобрят, не можем да направим много“, заяви той.

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Куартараро уточни, че разочарованието му произтича от отказа на Ямаха да му позволи да участва в теста по време на сезона през септември на „Ред Бул Ринг“. Там титулярните пилоти ще имат възможност за втори път да изпробват новите гуми на Пирели за сезон 2027.

Помолен да поясни какво има предвид под „лични причини“, Куартараро добави: „За да изясня нещата... не знам дали трябва да го казвам, но все пак ще го кажа: исках да участвам в тестовете в Австрия. Но за съжаление, Ямаха не искат да карам с гуми на Пирели. Исках да направя нещо, но те не ми позволяват.



„Лично аз не искам да разработвам мотора за пилотите през 2027. Така че, ако можем да подобрим нещо за тази година, ще го направя. Но няма да се натоварвам до краен предел и да действам като тест пилот, както направих този уикенд.“

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За пилотите натрупването на опит с новите гуми е от решаващо значение, като се има предвид колко различни се очаква да бъдат те от настоящите на Мишлен. Производителите обаче са по-резервирани да позволяват на напускащите си пилоти да участват в подобни тестове, тъй като това би означавало да им позволят да изпробват и новите 850-кубикови мотоциклети и потенциално да отнесат тайни при конкуренцията.

Въпреки това, по време на първия такъв тест в Бърно през юни, Хонда позволи на настоящите си пилоти Лука Марини и Жоан Мир да тестват пакета за следващия сезон, включително с гуми Пирели, въпреки че и двамата ще преминат в съперничещи отбори догодина. По подобен начин Педро Акоста водеше разработката на мотора на КТМ за 2027 в Чехия, въпреки че се готви да се присъедини към заводския отбор на Дукати следващата година.

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Защо Куартараро беше толкова разочарован в Арагон?

През целия уикенд в Арагон Куартараро имаше за задача да тества голямо разнообразие от подобрения, включително ново шаси. Но докато въвеждането на нови части предполагаше, че Ямаха все още се опитва да намали изоставането си от лидерите, Куартараро усети, че новата посока само кара отбора да върви назад.

Обширната тестова работа също усложни уикенда, който така или иначе се очакваше да бъде един от най-трудните за Куартараро. В крайна сметка той завърши последен в неделното състезание, на повече от 50 секунди зад победителя Марк Маркес.

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Попитан за мнението си за новото шаси в събота, той каза: „По-зле е. В петък казах, че е по-зле. Искаха да сравним отново тази сутрин. Беше по-зле.



„Този уикенд бях по-скоро тест пилот. Тествахме шасито три пъти, но то не работеше. Имахме и нова връзка. Тя не беше подобрение.



„На практика карах със стандартен мотор. Но когато преминаваш от едно шаси на друго, дори разликата да не е твърде голяма... усещането вече го няма, бях малко объркан. Но каквото, такова, опитваме се да намерим по-добро представяне.“

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Снимки: Gettyimages