Гран При на Арагон: Марк Маркес и Акоста изпревариха Бедзеки за два завоя (следете на живо)

Битката за титлата в MotoGP през 2026 година продължава с Гран При на Арагон, а от полпозишъна на „Моторланд Арагон“ потегли Марко Бедзеки, който раздели първата редица с братята Марк и Алекс Маркес.

Абсолютно всички пилоти направиха един и същ избор на гуми за състезанието днес, залагайки на средно твърдата предна и на средно твърдата задна гума на Мишлен.

Старт - Отлично потегляне за Бедзеки и Марк Маркес, който и днес пробва много късно спиране за първия завой, за да поведе. Първоначално маневрата на световния шампион беше успешна, но във втория завой Бедзеки го контрира, което доведе до голямо разместване на позициите в челото. В крайна сметка Бедзеки поведе пред съотборника си Мартин, а Марк Маркес се смъкна на третото място.

1/23 - Марк Маркес не искаше да губи много време зад Мартин и изпревари Мартинатора с доста агресивна атака в 90-градусовия 15-ти завой. Това позволи и на Акоста да мине пред Мартин на обратната права.

2/23 - Още една загубена позиция за Мартин, който беше изпреварен и от Алекс Маркес в подхода за 12-ия завой.

3/23 - След първите три тура Бедзеки водеше с 0.6 пред Марк Маркес, чийто аванс пред Акоста беше 0.3, след като пилотът на КТМ записа най-бързата обиколка от началото на състезанието.

4/23 - Бедзеки и Марк Маркес дадоха почти идентични времена в четвъртия тур, в който испанецът беше със само 0.001 секунда по-бърз от своя съперник, като и двамата беше с малко на десета и половина по-бързи от Акоста.

5/23 - В петия тур Марк Маркес свали цели 0.380 от аванса на Бедзеки, за да се доближи на приблизително 0.3 от пилота на Априлия в битката за първото място.

6/23 - За втори път днес Марк Маркес атакува Априлия в 15-ия завой, след което той и Бедзеки бяха един до друг на обратната права и дори имаше няколко минимални контакта между тях. В подхода за финалните два завоя, които се минават като една крива, Бедзеки беше в твърде вътрешна траектория и трябваше да намали повече, което позволи и на Акоста да го изпревари.

HOW CLOSE DO YOU WANT IT ⚔️



ELBOW TO ELBOW IN THE STRAIGHT BETWEEN @marcmarquez93 AND MARCO BEZZECCHI 🔥#AragonGP 🏁 pic.twitter.com/Lw1XXKbkz1 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 30, 2026

В края на шестия тур победителят от последното състезание във Великобритания Фернандес се прибра в бокса с някакъв проблем в неговия мотор и прекрати участието си в Гран При на Арагон. По-рано в същата обиколка Баная също напусна битката в Арагон, след като падна в деветата крива на трасето. Третият отпаднал пилот в шестата обиколка беше Морбидели, който падна в 16-ия завой.

9/23 - Най-бърза обиколка за Марк Маркес от началото на състезанието му позволи да отвори преднина от 0.3 пред Акоста, а Бедзеки вече на над секунда зад лидера, като той водеше със секунда пред Алекс Маркес.

10/23 - След като по-рано в състезанието Марк Маркес и Бедзеки дадоха почти идентични времена в рамките на една обиколка, сега световният шампион и Акоста записаха идентични времена до хилядната, регистрирайки 1:47.169 в десетия тур на състезанието.

12/23 - Малко след средата на дистанцията двамата лидери Марк Маркес и Акоста продължаваха да са разделяни от около 0.3 секунди, а Бедзеки си седеше на секунда зад Марк Маркес, но се беше откъснал на 1.8 пред неговия брат.

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