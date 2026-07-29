Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ямаха: Сегашните трудности в MotoGP ни помагат за 2027 година

Ямаха: Сегашните трудности в MotoGP ни помагат за 2027 година

  • 29 юли 2026 | 11:51
  • 303
  • 0

Шефът на Ямаха в MotoGP, Масимо Мерегали, признава, че производителят от Ивата е преживял „нелека“ първа половина на сезон 2026, но смята, че тазгодишните проблеми ще бъдат от полза през 2027.

Най-добрият резултат на Ямаха за сезона в MotoGP до момента не е изненадващ и дойде от Фабио Куартараро, когато французинът завърши пети в два пъти рестартираната Гран При на Каталуния през май.

Въпреки това, шампионът от 2021 година се намира едва на 14-о място в класирането при пилотите след 11 кръга. Другите трима състезатели на Ямаха – Алекс Ринс, Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу – са съответно на 19-а, 20-а и 21-а позиция, като заедно имат само две класирания в топ 10 досега през годината.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Германия

Трудният сезон за Ямаха беше очакван с новия им мотоциклет YZR-M1, задвижван от V4 двигател. Според Мерегали, преминаването към новата концепция тази година ще помогне догодина, когато ще бъдат въведени новите регулации за 850-кубикови агрегати.

Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027
Ямаха потвърди Хорхе Мартин и Ай Огура като заводски пилоти за 2027

„Със сигурност първата част от сезона не беше лесна. Бяхме наясно, че ще бъде трудно. Винаги сме казвали, че това ще бъде един наистина учебен сезон за нас, защото, стартирайки с напълно нов проект, особено в състезателни условия, знаехме, че по пътя ще срещнем много трудности.

„Въпреки това, ние се учим и това със сигурност ще ни помогне догодина, когато ще представим новия мотоциклет и ще има само една конфигурация на двигателя, която може да гарантира по-добро представяне.

„Сега сме в средата на този сезон и знаем, че още от самото начало целта на всички ни беше да се опитаме да подобрим представянето и да координираме резултатите през втората част от кампанията“, обясни Мерегали пред официалния сайт на MotoGP.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Тото Волф предупреди Антонели и Ръсел, възможни са уволнения

Тото Волф предупреди Антонели и Ръсел, възможни са уволнения

  • 29 юли 2026 | 10:34
  • 6557
  • 1
Сами Паяри: Победата в Естония не прави рали "Финландия" по-лесно

Сами Паяри: Победата в Естония не прави рали "Финландия" по-лесно

  • 29 юли 2026 | 10:22
  • 711
  • 1
Хонда потвърди дебюта на подобрения двигател за Астън Мартин

Хонда потвърди дебюта на подобрения двигател за Астън Мартин

  • 28 юли 2026 | 21:07
  • 2929
  • 0
Ожие не се притеснява от представянето на Инграсия на рали „Финландия“

Ожие не се притеснява от представянето на Инграсия на рали „Финландия“

  • 28 юли 2026 | 20:44
  • 1233
  • 0
Реален претендент ли е Макларън за титлата във Формула 1?

Реален претендент ли е Макларън за титлата във Формула 1?

  • 28 юли 2026 | 19:35
  • 1506
  • 1
Тиери Нювил е готов да се бори за победата и във Финландия

Тиери Нювил е готов да се бори за победата и във Финландия

  • 28 юли 2026 | 19:13
  • 856
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

Янев: Искам стадионът да е врящ котел! ЦСКА трябва да върви напред

  • 29 юли 2026 | 12:20
  • 8596
  • 65
Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

Румънски номер за Левски - среднощна заря пред хотела на "сините"

  • 29 юли 2026 | 10:33
  • 14639
  • 44
Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

Пътят на Левски в Шампионска лига минава през тежко гостуване в Румъния

  • 29 юли 2026 | 07:40
  • 16887
  • 77
Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

Предстои нова гореща вечер с българско участие в Шампионска лига

  • 29 юли 2026 | 08:00
  • 8843
  • 6
Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

Край на сагата: Станич в крайна сметка ще премине в Олимпиакос

  • 29 юли 2026 | 09:42
  • 9945
  • 6
Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

Мартино: Феновете имат право на мнение, ние винаги се опитваме да даваме най-доброто от себе си

  • 29 юли 2026 | 12:21
  • 1898
  • 0