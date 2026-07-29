Ямаха: Сегашните трудности в MotoGP ни помагат за 2027 година

Шефът на Ямаха в MotoGP, Масимо Мерегали, признава, че производителят от Ивата е преживял „нелека“ първа половина на сезон 2026, но смята, че тазгодишните проблеми ще бъдат от полза през 2027.

Най-добрият резултат на Ямаха за сезона в MotoGP до момента не е изненадващ и дойде от Фабио Куартараро, когато французинът завърши пети в два пъти рестартираната Гран При на Каталуния през май.

Our studies have shown that MotoGP fans are the fastest battery chargers 🔌 2% 🪫 → 100% 🔋 in under 3 seconds 😁#MonsterYamaha | #YamahaMotoGP | #MotoGP pic.twitter.com/imv3MFZ9aa — Yamaha MotoGP (@YamahaMotoGP) July 25, 2026

Въпреки това, шампионът от 2021 година се намира едва на 14-о място в класирането при пилотите след 11 кръга. Другите трима състезатели на Ямаха – Алекс Ринс, Джак Милър и Топрак Разгатлиоглу – са съответно на 19-а, 20-а и 21-а позиция, като заедно имат само две класирания в топ 10 досега през годината.

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Трудният сезон за Ямаха беше очакван с новия им мотоциклет YZR-M1, задвижван от V4 двигател. Според Мерегали, преминаването към новата концепция тази година ще помогне догодина, когато ще бъдат въведени новите регулации за 850-кубикови агрегати.

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„Със сигурност първата част от сезона не беше лесна. Бяхме наясно, че ще бъде трудно. Винаги сме казвали, че това ще бъде един наистина учебен сезон за нас, защото, стартирайки с напълно нов проект, особено в състезателни условия, знаехме, че по пътя ще срещнем много трудности.



„Въпреки това, ние се учим и това със сигурност ще ни помогне догодина, когато ще представим новия мотоциклет и ще има само една конфигурация на двигателя, която може да гарантира по-добро представяне.



„Сега сме в средата на този сезон и знаем, че още от самото начало целта на всички ни беше да се опитаме да подобрим представянето и да координираме резултатите през втората част от кампанията“, обясни Мерегали пред официалния сайт на MotoGP.

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Снимки: Gettyimages