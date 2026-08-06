Фабио Куартараро с първи думи след официализирането на трансфера му в Хонда

Световният шампион в MotoGP за 2021 година Фабио Куартараро говори за първи път пред медиите след официализирането на трансфера му в Хонда за сезон 2027 по време на днешния медиен ден преди Гран При на Великобритания.

Пред репортерите на „Силвърстоун“ настоящият състезател на Ямаха призна, че преминаването му в другия японския производител за началото на новата ера в MotoGP, е „риск“. Причина за това са изцяло новите правила, които ще бъдат въведени догодина, като те включват новите 850-кубикови двигатели и преминаване от Мишлен към Пирели.

Фабио Куартараро подписа с Хонда

Запитан какво вярва, че Хонда може да му предостави, Куартараро отговори: „Надявам се печеливш мотор. Но, разбира се, това е една глава, която приключва с Ямаха.

„Прекарахме осем години заедно. Първите бяха по-добри от последните, но водим разговори с отбори от миналата година и [сега най-накрая] е обявено. Така че съм наистина, наистина щастлив да се присъединя към Хонда и гледам напред. Но все още ни остават единадесет състезания, така че трябва да останем концентрирани върху това.“

Слуховете, че Куартараро ще напусне Ямаха, се появиха в навечерието на предсезонните тестове в Малайзия, а 27-годишният пилот потвърди, че не е имало преговори за нов договор с настоящия му производител.

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„Прекарах цялата си кариера в MotoGP с Ямаха. Разбира се, бях изключително щастлив и благодарен на Ямаха. Но за мен беше правилният момент да се преместя. Един механик ще ме последва от Ямаха. Но искам да пристигна, както казах, напълно освежен, с нови хора и хора, които вече познават марката [Хонда].



„Знаем, че и те са били в трудна ситуация. Но растежът, който постигнаха през последните години, проектът, който предстои в бъдеще, е нещо, което ме накара да искам да отида там – и още някои неща, които не мога да ви кажа.



„Мисля, че е много трудно [да се знае кои производители ще бъдат най-конкурентоспособни през следващия сезон]. Моторите, които работят сега, с всички промени и особено с гумите, може би няма да работят догодина. Така че, разбира се, това е хазарт.



„Но не бих казал, че е пълен хазарт, защото смятам, че има много неща зад кулисите, за които трябва да се помисли. Имахме много срещи с [различни] отбори, а с Хонда получих наистина добри отговори на въпросите си и това ме накара да искам да направя тази стъпка“, каза още Куартараро.

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Снимки: Gettyimages