Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

Полузащитникът на Фенербахче Матео Гендузи публикува видео съобщение в социалните мрежи относно ситуацията след победата с 2:1 над Олимпик Лион във втория мач от плейофния кръг на Шампионската лига. 27-годишният французин провокира феновете на френския отбор след мача и беше нападнат от треньора на вратарите на Лион Антонио Ферейра, преди да влезе в тунела, което доведе до масово сбиване, в което участваха и двата отбора.

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„Имам право да празнувам победата както искам. Останах уважителен. Не направих нищо лошо, нищо агресивно. Важно е да се знае, че през цялата загрявка много фенове пяха заедно песен, която обиждаше семейството ми, майка ми, децата ми... Във Франция в такива случаи някой взема микрофона и моли феновете да спрат да пеят. Жалко е, че това не се случи. Когато цялото ти семейство е обиждано повече от 120 минути, е трудно; никога не е приятно. Но за мен най-важното беше просто да спечеля. И накрая празнувах както трябваше!“, каза Гендузи.

Фенербахче се класира за Шампионската лига за първи път от 17 години, а Лион ще играе в Лига Европа.

Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче

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Снимки: Gettyimages