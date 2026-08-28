Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фенербахче
  3. Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

  • 28 авг 2026 | 09:10
  • 751
  • 1
Гендузи обясни за драмите след победата над Лион

Полузащитникът на Фенербахче Матео Гендузи публикува видео съобщение в социалните мрежи относно ситуацията след победата с 2:1 над Олимпик Лион във втория мач от плейофния кръг на Шампионската лига. 27-годишният французин провокира феновете на френския отбор след мача и беше нападнат от треньора на вратарите на Лион Антонио Ферейра, преди да влезе в тунела, което доведе до масово сбиване, в което участваха и двата отбора.

Фенербахче наруши доминацията на Галатасарай в Турция
Фенербахче наруши доминацията на Галатасарай в Турция

„Имам право да празнувам победата както искам. Останах уважителен. Не направих нищо лошо, нищо агресивно. Важно е да се знае, че през цялата загрявка много фенове пяха заедно песен, която обиждаше семейството ми, майка ми, децата ми... Във Франция в такива случаи някой взема микрофона и моли феновете да спрат да пеят. Жалко е, че това не се случи. Когато цялото ти семейство е обиждано повече от 120 минути, е трудно; никога не е приятно. Но за мен най-важното беше просто да спечеля. И накрая празнувах както трябваше!“, каза Гендузи.

Фенербахче се класира за Шампионската лига за първи път от 17 години, а Лион ще играе в Лига Европа.

Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче
Фен на Лион се нахвърли на Гендузи и предизвика масово меле след победата на Фенербахче
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Челси се разбра с Астън Вила за Емилиано Мартинес

Челси се разбра с Астън Вила за Емилиано Мартинес

  • 28 авг 2026 | 05:22
  • 3860
  • 2
Има нещо гнило в... Англия

Има нещо гнило в... Англия

  • 28 авг 2026 | 05:00
  • 14616
  • 10
Уелбек: Привилегия е да играя за Челси

Уелбек: Привилегия е да играя за Челси

  • 28 авг 2026 | 04:36
  • 2403
  • 3
Флик: Създадохме много положения, но отбелязахме само два гола

Флик: Създадохме много положения, но отбелязахме само два гола

  • 28 авг 2026 | 04:07
  • 4060
  • 0
Арбелоа: Щастлив съм от отношението и енергията на играчите

Арбелоа: Щастлив съм от отношението и енергията на играчите

  • 28 авг 2026 | 03:41
  • 2765
  • 0
Чаби Алонсо: Трябваше да покажем търпение

Чаби Алонсо: Трябваше да покажем търпение

  • 28 авг 2026 | 03:08
  • 3004
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

Левски чака съперниците си в Лига Европа - Милан, Юве и тимове от Премиър лийг дебнат "сините"

  • 28 авг 2026 | 09:45
  • 1715
  • 3
България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

България - Гърция 0:3! ЦСКА пак падна тежко и отпадна от ЛЕ

  • 27 авг 2026 | 22:50
  • 158223
  • 1353
Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

Янев: Това са безценни уроци! Бонус е, че ще играем в Европа до Коледа

  • 27 авг 2026 | 23:13
  • 32499
  • 200
Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите

Ето всички възможни съперници на ЦСКА в Лигата на конференциите

  • 28 авг 2026 | 00:31
  • 37156
  • 45
Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

Бундеслигата се завръща с очаквания за нова доминация на Байерн и българско участие

  • 28 авг 2026 | 06:55
  • 8649
  • 12
Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

Барселона показа същата мощ и отнесе втори съперник в дебюта на Родри

  • 27 авг 2026 | 23:51
  • 42398
  • 53