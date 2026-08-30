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Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

  • 30 авг 2026 | 21:29
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Класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) след рали „Парагвай“, в което Сами Паяри спечели своята трета поредна победа пред Хейдън Падън и Адриен Фурмо:

  1. Елфин Еванс – 216 точки

  2. Сами Паяри – 196

  3. Оливър Солберг – 175

  4. Такамото Кацута – 160

  5. Адриен Фурмо – 149

  6. Себастиен Ожие* – 148

  7. Тиери Нювил – 129

  8. Хейдън Падън* – 38

  9. Джошуа Макърлийн – 29

  10. Есапека Лапи* – 25

  11. Йоан Росел** – 20

  12. Лео Росел** – 18

  13. Джон Армстронг – 16

  14. Роберт Вирвес** – 15

  15. Гас Грийнсмит** – 12

  16. Мартинс Сескс* – 12

  17. Николай Грязин** – 10

  18. Дани Сордо* – 10

  19. Диего Домингес** – 8

  20. Алехандро Качон** – 7

  21. Фау Салдивар** – 6

  22. Роберто Дапра** – 6

  23. Роопе Корхонен** – 5

  24. Андреас Микелсен** – 5

  25. Яри-Мати Латвала** – 4

  26. Алехандро Галанти** – 2

  27. Артур Пеламор** – 2

  28. Теему Сунинен** – 2

  29. Матео Фонтана*** – 2

  30. Тейлър Гил** – 1

  31. Ерик Камий** – 1

  32. Емил Линдхолм** – 1

  33. Жордан Сердеридис* – 0

  34. Ромет Юргенсон** – 0

  35. Грегоар Мюнстер* – 0

  36. Лоренцо Бертели** – 0

*Пилот от Rally1 с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот то WRC3

Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC
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Снимки: Sportal.bg

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