Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) след рали „Парагвай“, в което Сами Паяри спечели своята трета поредна победа пред Хейдън Падън и Адриен Фурмо:

Елфин Еванс – 216 точки Сами Паяри – 196 Оливър Солберг – 175 Такамото Кацута – 160 Адриен Фурмо – 149 Себастиен Ожие* – 148 Тиери Нювил – 129 Хейдън Падън* – 38 Джошуа Макърлийн – 29 Есапека Лапи* – 25 Йоан Росел** – 20 Лео Росел** – 18 Джон Армстронг – 16 Роберт Вирвес** – 15 Гас Грийнсмит** – 12 Мартинс Сескс* – 12 Николай Грязин** – 10 Дани Сордо* – 10 Диего Домингес** – 8 Алехандро Качон** – 7 Фау Салдивар** – 6 Роберто Дапра** – 6 Роопе Корхонен** – 5 Андреас Микелсен** – 5 Яри-Мати Латвала** – 4 Алехандро Галанти** – 2 Артур Пеламор** – 2 Теему Сунинен** – 2 Матео Фонтана*** – 2 Тейлър Гил** – 1 Ерик Камий** – 1 Емил Линдхолм** – 1 Жордан Сердеридис* – 0 Ромет Юргенсон** – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Лоренцо Бертели** – 0

*Пилот от Rally1 с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот то WRC3

Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRC

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Снимки: Sportal.bg