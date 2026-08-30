Класиране при пилотите в WRC след рали "Парагвай"

Класиране при пилотите в Световния рали шампионат (WRC) след рали „Парагвай“, в което Сами Паяри спечели своята трета поредна победа пред Хейдън Падън и Адриен Фурмо:
Елфин Еванс – 216 точки
Сами Паяри – 196
Оливър Солберг – 175
Такамото Кацута – 160
Адриен Фурмо – 149
Себастиен Ожие* – 148
Тиери Нювил – 129
Хейдън Падън* – 38
Джошуа Макърлийн – 29
Есапека Лапи* – 25
Йоан Росел** – 20
Лео Росел** – 18
Джон Армстронг – 16
Роберт Вирвес** – 15
Гас Грийнсмит** – 12
Мартинс Сескс* – 12
Николай Грязин** – 10
Дани Сордо* – 10
Диего Домингес** – 8
Алехандро Качон** – 7
Фау Салдивар** – 6
Роберто Дапра** – 6
Роопе Корхонен** – 5
Андреас Микелсен** – 5
Яри-Мати Латвала** – 4
Алехандро Галанти** – 2
Артур Пеламор** – 2
Теему Сунинен** – 2
Матео Фонтана*** – 2
Тейлър Гил** – 1
Ерик Камий** – 1
Емил Линдхолм** – 1
Жордан Сердеридис* – 0
Ромет Юргенсон** – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Лоренцо Бертели** – 0
*Пилот от Rally1 с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот то WRC3
Сами Паяри оцеля в парагвайски ад за трета поредна победа в WRCДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Sportal.bg