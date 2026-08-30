Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Томас Райс: Само създадохме, забравихме да финализираме

Томас Райс: Само създадохме, забравихме да финализираме

  • 30 авг 2026 | 22:24
  • 577
  • 0

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс сподели мнението си след равенството 1:1 срещу Спартак във Варна. Това е втора поредна грешна стъпка за "орлите", които завършиха при същия резултат и срещу Славия преди седмица.

"Причината да не вземем трите точки в мача, независимо от създадените достатъчно положения, е защото само създадохме, забравихме да финализираме. Видях, че създаваме повече шансове от другите изминали мачове. Също така бяхме доста солидни в защита. Но заради една грешка успяха да ни вкарат гол.

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Но не сме доволни, понеже аз твърдя, че заслужавахме да спечелим този мач. И трябва да работим върху нашите завършващи удари. Реакцията след получения гол от отбора беше много добра. Футболистите се опитаха да изравнят, както и да вкарат победния гол за трите точки.

Наистина съм доволен от Симеон Шишков. Той се подобрява с всеки изминал мач. Тренира отлично. Кайо Видал игра малко повече от очакваното, понеже ние мислехме да играе само първото полувреме, защото е твърде рано за него да изиграе толкова минути. Знам, че той е изключително бърз играч, техничен и ще помага много на отбора в бъдещето и трябва да сме по-внимателни с такива играчи, които се връщат от контузии, понеже планът беше да играе само четиридесет и пет минути, както пак казах, но той игра шестдесет.

Дали е предимство, че не играем в евротурнирите за разлика от Левски и ЦСКА - ще видим. И миналата седмица получих същия въпрос. Може би е предимство, понеже играем един турнир по-малко. Ще видим. Ще се борим да спечелим и за Купата, и за първенството, но за да постигнем това, трябва да вкарваме", каза Райс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Левски с интерес към нигерийски защитник

Левски с интерес към нигерийски защитник

  • 30 авг 2026 | 17:55
  • 13728
  • 6
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 102379
  • 334
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 47080
  • 78
Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

Захари Сираков: Първото полувреме играхме добре, но трябва да бъдем честни, че можеше и да загубим

  • 30 авг 2026 | 17:10
  • 3859
  • 0
Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

Сектор "Г": Искате да изразите мнението си? Елате на стадиона!

  • 30 авг 2026 | 16:52
  • 2049
  • 18
Марек се завръща в сряда на "Бончук"

Марек се завръща в сряда на "Бончук"

  • 30 авг 2026 | 16:07
  • 1627
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 3:1 Черно море, Кошмара също бележи

ЦСКА 3:1 Черно море, Кошмара също бележи

  • 30 авг 2026 | 23:02
  • 60864
  • 268
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 102379
  • 334
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 47080
  • 78
Веласкес: Заслужена победа! Трудно се играе срещу Ботев на техния стадион

Веласкес: Заслужена победа! Трудно се играе срещу Ботев на техния стадион

  • 30 авг 2026 | 21:47
  • 5483
  • 8
Каляри 0:1 Интер, първа ситуация за домакините

Каляри 0:1 Интер, първа ситуация за домакините

  • 30 авг 2026 | 22:33
  • 4307
  • 0
Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

Моуриньо смени половината отбор, но Реал Мадрид пак беше категоричен

  • 30 авг 2026 | 19:56
  • 32625
  • 54