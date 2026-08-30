Томас Райс: Само създадохме, забравихме да финализираме

Старши треньорът на Лудогорец Томас Райс сподели мнението си след равенството 1:1 срещу Спартак във Варна. Това е втора поредна грешна стъпка за "орлите", които завършиха при същия резултат и срещу Славия преди седмица.

"Причината да не вземем трите точки в мача, независимо от създадените достатъчно положения, е защото само създадохме, забравихме да финализираме. Видях, че създаваме повече шансове от другите изминали мачове. Също така бяхме доста солидни в защита. Но заради една грешка успяха да ни вкарат гол.

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Но не сме доволни, понеже аз твърдя, че заслужавахме да спечелим този мач. И трябва да работим върху нашите завършващи удари. Реакцията след получения гол от отбора беше много добра. Футболистите се опитаха да изравнят, както и да вкарат победния гол за трите точки.

Наистина съм доволен от Симеон Шишков. Той се подобрява с всеки изминал мач. Тренира отлично. Кайо Видал игра малко повече от очакваното, понеже ние мислехме да играе само първото полувреме, защото е твърде рано за него да изиграе толкова минути. Знам, че той е изключително бърз играч, техничен и ще помага много на отбора в бъдещето и трябва да сме по-внимателни с такива играчи, които се връщат от контузии, понеже планът беше да играе само четиридесет и пет минути, както пак казах, но той игра шестдесет.

Дали е предимство, че не играем в евротурнирите за разлика от Левски и ЦСКА - ще видим. И миналата седмица получих същия въпрос. Може би е предимство, понеже играем един турнир по-малко. Ще видим. Ще се борим да спечелим и за Купата, и за първенството, но за да постигнем това, трябва да вкарваме", каза Райс.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto